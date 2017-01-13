Half Life 3 Hiç Çıkmayabilir-miş

Belki de oyun dünyasının en yüksek heyecanla beklediği oyun olan Half Life 3 hakkında Valve şu ana kadar ağzını sıkı tutmuştu ve oyun hakkında hiçbir birlgi paylaşmamıştı. Half Life 3 ne zaman çıkacak diye merak eden oyuncular diğer Valve oyunlarını kurcalayarak bu oyunların içinde Half Life 3 ile ilgili ipuçlarını aramışlardı. Neticede Half Life 3'e ait olduğu iddia edilen farklı bilgiler internete sızdırılmıştı. Fakat bu bilgiler hiçbir zaman Valve tarafından doğrulanmamıştı. İnternette yeni dolaşan bir söylenti ise Half Life 3'ün hiç çıkmayabileceği üzerine kurulu. Bu söylentinin kaynağının Valve'da çalışan ve ismini vermek istemeyen kalleş biri olduğunun açıklanması ise söylentilere daha da dramatik bir tat kazandırıyor.

Bu isimsiz yumurta tarafından paylaşıldığı iddia edilen bilgilere göre Half Life 3 veya Half Life 2: Episode Three hiç gün yüzü görmeyecek. Bu kaynak, son Half Life oyununu oynadığımız 2007 yılından itibaren Valve içinde Half Life 3 veya Half Life: Episode Three olabilme potansiyeline sahip farklı projelerin üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin değişik sebeplerden ötürü duvara toslayarak rafa kaldırıldığını açıklıyor.

Valve içinde geliştirilen Half Life 3 projelerindeki fikirlerden bir tanesi oyunun tammaen sanal gerçeklik üzerine kurulu bir oyun olmasıymış. Bunun yanısıra hikaye odaklı tek kişilik oyunlar, gerçek zamanlı strateji türündeki bir yapı, live action türündeki oyuncu kararlarına dayanan bir yapı ortaya atılan fikirler arasındaymış.

İsimsiz cisimsiz kaynağımız basitçe Valve'ın Half Life 3 geliştirmeye niyetinin olmadığını söylüyor. Half Life 2: Episode Three'nin ise Gabe Newell ve Valve'daki diğer insanların kafasına oturmadığı, bu nedenle mevcut Half Life oyunları haricinde yeni bir Half Life oyununun olasılıklar dahilinde olmadığı kaynağın diğer iddiaları.

Umarız bu söylentiler doğru çıkmaz. Half Life 3'ü beklemeye devam ederken bu bağımsız yapım Half Life modlarına ve oyunlarına göz atmak da isteyebilirsiniz:

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