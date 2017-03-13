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Halo Wars 2 Demosu Windows 10 İçin Çıktı

Halo Wars 2 Demosu Windows 10 İçin Çıktı

Birkaç hafta önce demosunun Microsoft Windows 10 ve Xbox One için demo ve betası oyun severlere açıldı. İlk olarak Xbox One için beta sürümü yayınlanan oyun, Windows için demo olarak da yayınlandı.

Halo Wars 2 demosu kullanıcılara birçok olanak sunuyor. Oyunda yeteneklerinizi test edebiliyor, tecrübe puanlarınızı kullanmayı öğrenebiliyorsunuz. Demoyu Windows Mağazasından, Microsoft hesabıyla edinmek mümkün. Demo dosyasının ağırlığı 16 GB kadar. Halo Wars 2 demosunu bu linki kullanarak ya da aşağıda verdiğimiz "indir" kutusundan edinmeniz mümkün.

Halo Wars 2 Demosu Windows 10 İçin Çıktı

Gerçek zamanlı strateji oyunu olan Halo Wars 2'yi Xbox One'da oynamak bambaşka bir deneyim gibi görünse de PC severler için bu büyük bir dezavantaj teşkil etmeyecek gibi görünüyor. Aşağıda oyunun bir başka çıkış videosunu da izlemek de mümkün.

Halo Wars 2 PC için 4K çözünürlük sunuyor. Gerçek zamanlı strateji severler bu oyunu kaçırmak istemeyebilirler. Bu arada oyunun Türkçe dil desteği de bulunuyor.

İndir4 GB
Halo Wars 2
Halo Wars 2 Bilim Kurgu Temalı Strateji Oyunu

Halo Wars 2 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Şubat 3. Hafta)

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Yazar: - 13.03.2017

Halo Wars 2 Demosu Windows 10 İçin Çıktı İçin Yorum Yaz

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