Halo Wars 2 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Halo Wars 2 oynamak istiyorsanız, Microsoft oyunun hem Xbox One hem de PC platformuna çıkacağını onayladı. Oyunu PC platformunda oynamak isteyen kullanıcılar içinse Halo Wars 2 sistem gereksinimleri açıklandı. Eğer bilgisayarınızın donanımını değiştirmek isterseniz, bu sistem gereksinimlerini bir yere not edebilirsiniz.

Halo Wars 2 minimum sistem gereksinimlerine göre, PC oyuncularının Windows 10 64-bit işletim sistemine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, en az 6 GB RAM ve Intel Core i5-2500-AMD FX-4350 veya daha fazlasına sahip olmaları gerekecek. Diğer yandan NVIDIA GeForce GTX 660-AMD Radeon HD 7750 veya en az 2 GB VRAM içeren bir Intel HD 520 ve daha üzeri bir grafik işlemcisine ihtiyaç duyulacak.

Halo Wars 2 önerilen sistem gereksinimlerine bakıldığında ise, bir kez daha işletim sistemi olarak Windows 10'un olması bekleniyor. Ayrıca 8 GB RAM ve Intel Core i5-4690K-AMD FX-8350 veya daha iyi bir işlemci de oyunu daha rahat oynamanıza imkan tanıyacaktır. Grafikler içinse 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480'in iş göreceği belirtiliyor.

Halo Wars 2, 21 Şubat 2017 tarihinde piyasaya çıkacak ve oyunculara inanılmaz bir deneyim yaşatacak. Aşağıdaki videodan oyunun sinematiğini izleyebilirsiniz:

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