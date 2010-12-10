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Hamachi
TamindirWindowsİnternetNetworkHamachi - Sanal Ağ Oluşturma Programı

Hamachi

2.2.0.550 (Windows)
Hamachi İndir Hemen İndir

7.89 MB
Editör Puanı: 5/5
5

32 Kullanıcı: 4.5/5

4.5
Hamachi
Hamachi
Hamachi
Hamachi
Hamachi

Sanal ağ oluşturup arkadaşlarınızla multiplayer oyunlar oynayın.

Can Çevrim Son güncelleme 5 saat önce

Hamachi, kullanıcıların internet üzerinde güvenli sanal ağlar kurmalarına olanak tanıyan ve bu sayede aynı ağ bağlantısı üzerindeymiş gibi davranmaları sağlayan kullanışlı bir ağ teknolojisi çözümüdür.

Programı bilgisayarınıza kurduktan sonra ilk kez çalıştırdığınız zaman açılması biraz süre alabilir ama merak etmeyin çünkü bunu bir kereliğe mahsus gerekli dosyaları yüklemek için yapacaktır. Hamachi'ye sonraki girişleriniz sırasında hiç beklemeden kendi sanal ağınızı kurabilir veya arkadaşlarınızın kurmuş olduğu sanal ağlar üzerine erişim sağlayabilirsiniz.

Hamachi'nin kullanıcı arayüzü oldukça minimal bir tasarıma sahiptir ve tamamen kullanıcı dostudur. Programın tüm özelliklerinden aktif olarak yararlanabilmek için öncelikle sol üst tarafta gördüğünüz güç tuşuna basmanız ve bağlantının kurulmasını beklemeniz gerekmektedir. Bir başka deyişle Hamachi tarafından size atanacak IP'yi ve sanal ağınızın kurulmasını beklemelisiniz. Sonrasında isterseniz kendi sunucunuzu oluşturabilir, isterseniz de arkadaşınızın kurmuş olduğu sunucaya IP'yi ve parolayı yazarak bağlanabilirsiniz.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan program, buna karşın kullanıcılara inanılmaz bir teknoloji sunmaktadır. Sistem tepsisinde sessizce çalışan program, ağ bağlantınız üzerinde yer alan biri size mesaj atmadığı sürece rahatsızlık vermez.

Özellikle çevrimiçi oyun oynamak isteyen kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen programlardan biri olan LogMeIn Hamachi sayesinde, oyuncular ortak ağ bağlantısı üzerindeymiş gibi LAN bağlantısı aracılığıyla oyun oynayabilmektedirler.

Sonuç olarak Hamachi internet üzerinde güvenli bir sanal ağ oluşturmak isteyen tüm kullanıcılar için mükemmel bir çözüm sunmaktadır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
1,602 / 686,420
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
LogMeIn

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