Hamachi2.2.0.550 (Windows)
Sanal ağ oluşturup arkadaşlarınızla multiplayer oyunlar oynayın.
Hamachi, kullanıcıların internet üzerinde güvenli sanal ağlar kurmalarına olanak tanıyan ve bu sayede aynı ağ bağlantısı üzerindeymiş gibi davranmaları sağlayan kullanışlı bir ağ teknolojisi çözümüdür.
Programı bilgisayarınıza kurduktan sonra ilk kez çalıştırdığınız zaman açılması biraz süre alabilir ama merak etmeyin çünkü bunu bir kereliğe mahsus gerekli dosyaları yüklemek için yapacaktır. Hamachi'ye sonraki girişleriniz sırasında hiç beklemeden kendi sanal ağınızı kurabilir veya arkadaşlarınızın kurmuş olduğu sanal ağlar üzerine erişim sağlayabilirsiniz.
Hamachi'nin kullanıcı arayüzü oldukça minimal bir tasarıma sahiptir ve tamamen kullanıcı dostudur. Programın tüm özelliklerinden aktif olarak yararlanabilmek için öncelikle sol üst tarafta gördüğünüz güç tuşuna basmanız ve bağlantının kurulmasını beklemeniz gerekmektedir. Bir başka deyişle Hamachi tarafından size atanacak IP'yi ve sanal ağınızın kurulmasını beklemelisiniz. Sonrasında isterseniz kendi sunucunuzu oluşturabilir, isterseniz de arkadaşınızın kurmuş olduğu sunucaya IP'yi ve parolayı yazarak bağlanabilirsiniz.
Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan program, buna karşın kullanıcılara inanılmaz bir teknoloji sunmaktadır. Sistem tepsisinde sessizce çalışan program, ağ bağlantınız üzerinde yer alan biri size mesaj atmadığı sürece rahatsızlık vermez.
Özellikle çevrimiçi oyun oynamak isteyen kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen programlardan biri olan LogMeIn Hamachi sayesinde, oyuncular ortak ağ bağlantısı üzerindeymiş gibi LAN bağlantısı aracılığıyla oyun oynayabilmektedirler.
Sonuç olarak Hamachi internet üzerinde güvenli bir sanal ağ oluşturmak isteyen tüm kullanıcılar için mükemmel bir çözüm sunmaktadır.
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5- Hamachi 2.2.0.541 için Yusuf Çifciler dedi ki;
süper abiiiiiiii çok sağolun teşekkürler vallaha billaha çok güzelArtı Yönleri: süper lannnn Eksi Yönleri: yok be
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Hamachi 2.2.0.526 için Muhammet AVCI dedi ki;
İndirdim ama kullanacak kimse yok geri kaldırıyorum uleyn.
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Hamachi 2.2.0.491 için Arda dedi ki;
Minecraft falan oynuyabiliyoz arkadaşlarla modpack için işe yarıyoArtı Yönleri: Baya iyi Eksi Yönleri: Zor biraz bağlanması
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Hamachi 2.2.0.491 için Rıdvan dedi ki;
Hamachi Oturum Açma İsteğinizi Reddetti.Eksi Yönleri: Açılmıyor
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5- Hamachi 2.2.0.410 için Eli Orucov dedi ki;
minecraftda nasil kullana bilirim
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 1,602 / 686,420
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- LogMeIn
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