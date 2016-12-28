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HandBrake Video Converter 13 Yıllık Geliştirme Aşamasının Ardından Nihayet Çıktı

HandBrake Video Converter Nihayet Çıktı

On üç yılı aşkın bir süredir geliştirilme aşamasında olan açık kaynaklı video dönüştürücü HandBrake, nihayet 1.0.0 sürümüne ulaşmayı başardı. Bu kadar uzun süredir geliştirilmesine rağmen çeşitli video dosyası türlerini düzenlemek için yeni olgunluğa erişen yazılım, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmış görünüyor.

HandBrake 1.0.0, yılbaşına sayılı günler kala resmen çıkış yaptı. Geliştirici ekibin 13 yıllık çalışması sonunda çıkış yapan yazılım, bir bakıma hayranlarının karşısına bir sürprizle çıktı. Linux, macOS ve Microsoft platformları destekleyen HandBrake Video Converter, yeni özellikleri ve geliştirmeleri içerisinde barındırıyor.

HandBrake ekibi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "13 yıldan fazla süren bir geliştirme aşamasından sonra, HandBrake ekibi olarak 1.0.0'ı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yıllardır bize katkı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi. 

Yeni sürümün öne çıkan özelliklerine baktığımızda, yeni MKV türünü ve tamamen elden geçirilmiş hazır ayarları içerdiğini görüyoruz. Diğer yandan JSON tabanlı önayarlı sistem, ses ve video senkronizasyonunda geliştirmeler, libvpx kitaplığının kullanılarak VP9 video kodlaması, Intel Skylake veya daha yeni CPU'lar için H.265/HEVC kodlayıcı dikkat çekiyor. 

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Yazar: - 28.12.2016

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