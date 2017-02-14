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HandyBot HD
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HandyBot HD

(Android)
HandyBot HD İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
HandyBot HD
HandyBot HD
HandyBot HD
HandyBot HD
HandyBot HD

Sevimli robotu kontrol ederek zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olan HandyBot HD'de sevimli bir robotu kontrol ederek zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Düşünce gücü gerektiren bir bulmaca oyunu olarak karşımza çıkan HandyBot HD, birbirinden zorlu bölümleriyle ilgi çekiyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda sevimli bir robotu kontrol ediyor ve nesnelerin yerini değiştirerek bir sonraki bölüme kapı açmaya çalışıyorsunuz. Oynanışı basit ancak ilerlemesi zor olan oyunda işinizin de bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim. Özenle hazırlanmış bölümleri ve harika görselleriyle HandyBot HD'nin eğlenceli bir bulmaca oyunu olduğunu da söyleyebilirim. İlginç mekanikleri ve bağımlılık yapıcı kurgusuyla da HandyBot HD'nin telefonlarınızda olması gerekiyor. 

Uzay istasyonunda geçen oyunda çok eğleniyor ve aynı zamanda da aklınızın sınırlarını zorluyorsunuz. Beğenerek oynayacağınızı düşündüğüm bu oyunu mutlaka denemelisiniz. HandyBot HD'yi sakın kaçırmayın.

HandyBot HD oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
PlayWay SA
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