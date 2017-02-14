Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olan HandyBot HD'de sevimli bir robotu kontrol ederek zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Düşünce gücü gerektiren bir bulmaca oyunu olarak karşımza çıkan HandyBot HD, birbirinden zorlu bölümleriyle ilgi çekiyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda sevimli bir robotu kontrol ediyor ve nesnelerin yerini değiştirerek bir sonraki bölüme kapı açmaya çalışıyorsunuz. Oynanışı basit ancak ilerlemesi zor olan oyunda işinizin de bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim. Özenle hazırlanmış bölümleri ve harika görselleriyle HandyBot HD'nin eğlenceli bir bulmaca oyunu olduğunu da söyleyebilirim. İlginç mekanikleri ve bağımlılık yapıcı kurgusuyla da HandyBot HD'nin telefonlarınızda olması gerekiyor.

Uzay istasyonunda geçen oyunda çok eğleniyor ve aynı zamanda da aklınızın sınırlarını zorluyorsunuz. Beğenerek oynayacağınızı düşündüğüm bu oyunu mutlaka denemelisiniz. HandyBot HD'yi sakın kaçırmayın.

HandyBot HD oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.