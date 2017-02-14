HandyBot HD, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda sevimli bir robotu kontrol ederek zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu bölümlere sahip bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan HandyBot HD, farklı kontrolleri ve mekanikleriyle dikkat çekiyor. Oyunda diğer bulmaca oyunlarından farklı olarak sevimli bir robotu kontrol ediyor ve blokları sağdan sola, yukarıdan aşağıda sürükleyerek bir sonraki bölüme kapı açmaya çalışıyorsunuz. Son derece eğlenceli bir oyun olduğunu söyleyebileceğim oyunda zorlu bölümler sizleri bekliyor. Harika görsellere ve etkileyici seslere sahip olan oyunda işiniz çok zor. Bulmaca oyunlarını seven biriyseniz bu oyun tam size göre diyebilirim.

Uzay istasyonu atmosferinde geçen oyunda çok eğleniyor ve aklınızın sınırlarını zorlayarak bölümleri çözmeye çalışıyorsunuz. Eğlenceli kurgusuyla beğenerek oynayabileceğiniz HandyBot HD'yi sakın kaçırmayın.

HandyBot HD oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.