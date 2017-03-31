Hangi iPhone'lar iOS 10.3 Güncellemesinden Destek Alamayacak?

Apple marka cihazlara son gelen iOS 10.3 güncellemesiyle birlikte, veda edeceğimiz iPhone ve iPad modelleri belli oldu. Bu haber, iPhone 5 ve 4. nesil iPad kullanıcılarını üzecek.

Yayınlanan iOS 10.3.2 güncellemesinin geleceği Apple cihazları listesinde iPhone 5, 5C ve 4. nesil iPadlerin olmaması, iOS’un desteğini bu cihazlardan çekeceği anlamına geliyor. Yakın zaman içerisinde miadı dolacak modellerin kullanıcıları, şimdilik cihazlarını iTunes sayesinde güncelleyebilir.

Apple’ın her modelinden 5 ile 7 sene içerisinde desteğini çekme politikası, en son geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 4’leri vurmuştu.

Apple’ın yeni modellerine olan talebi arttırmak için uyguladığı bu strateji yüzünden, ne kadar temiz telefon kullanırsanız kullanın telefonunuza bir gün veda etmek zorunda kalıyorsunuz. Tamindir ailesi olarak iPhone 5 kullanıcılarına taziyelerimizi sunuyor, son çıkan modeller hakkında bilgi sahibi olmak için mobil haberlerimizi takip etmelerini öneriyoruz.

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