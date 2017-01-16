Hangi Marka, Ne Kadar Zamanda Android Güncellemesi Yapıyor?

Marshmallow ve Nougat güncellemeleriniz gecikiyor mu? Hangi cihaza sahip olduğunuzun bununla çok ilgisi var. LG V20 gibi çıkışından itibaren Android Nougat sürümü kullanan telefonlar var; General Mobile ya da Google Pixel gibi telefonlar da bu ayrıcalığa sahiptiler. Peki, ya gerisi?

Aslında 3 aşağı 5 yukarı her markanın belli bir güncelleme planı var. Ancak bunu markaların menşeine göre hesaplamakta fayda var. Öte yandan bulunduğumuz ülkenin GSM operatörleri de bu güncellemede önemli birer kriter oluşturuyor.

LG: 78 Gün

Ever LG G5’in Android Nougat güncellemesi alması tam 75 gün sürdü. Ancak bu güncelleme küresel değildi Güney Kore’den başlayarak dünyaya yayılmaya başladı. Daha sonra hemen ABD Sprint GSM operatörü sayesinde Kuzey Amerika’da cihazlara sıçradı.

HTC:95 Gün

Geçmişte son derece hızlı güncellemeler yaparak adından sıkça bahsettiren HTC, Google Android Nougat’ı çıkardıktan tam 95 gün sonra almaya başladı. Ancak yine yukarıda saydığımız kriterler dahilinde.

Sony: 99 Gün

Sony’nin güncellenme süresi 3 aylık bir süreyi aşıyor. Xperia X Performance cihazlar piyasaya çıktıktan 99 gün sonra güncellemeyi aldılar. Xperia X ve X Compact telefonlar ise bundan tam bir ay sonra Android Nougat güncellemesine kavuşabildi.

Samsung: 143 Gün

Güncelleme konusunda canını çok sıkmayan tek markanın Samsung olduğunu söylersek yalan olmaz. Yine orijinal menşei Güney Kore olan bir cihaz olarak güncellemelere en son ulaşan marka Samsung. Galaxy S7 ve S7 Edge için önce bir beta sürümü kullanan şirket kararlı çalışan Android Nougat sürümüne daha ancak geçen hafta kavuştu. Ancak Samsung’un ürün yelpazesinin de oldukça geniş olduğunu unutmamak gerekiyor.

Android eko sistemi içerisinde her markanın farklı kriterlerden dolayı farklı zamanlarda güncelleniyor olması oldukça normal. Onun için sabırlı olmayı da biraz bilmek gerekiyor.

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