Happy Sliders
Buz üstünde kayarak deliğe ulaşmaya çalışıyorsunuz
Happy Sliders, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Buz üstünde kayarak ilerlediğiniz oyunda deliğe ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Basit ve kolay bir oynanışa sahip beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Happy Sliders, buz üzerinde kayarak deliğe ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda bir pengueni yönlendiriyor ve engellerden faydalanarak deliğe ulaşmaya çalışıyorsunuz. Son derece zorlu bölümlere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken pengueni buz üzerinde kaydırmak ve deliğe girmesini sağlamak. Geometri bilginizi de sınayan oyunda dikkatli olmalısınız. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz.
Etkileyici bir atmosferde geçen oyunu internetsiz bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Toplu taşıma araçlarında oynayabileceğiniz Happy Sliders oyununu mutlaka denemelisiniz. Happy Sliders'ı sakın kaçırmayın.
Happy Sliders oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Primitive Factory
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