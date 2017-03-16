?     Geri Bildirim
Happy Sliders
TamindirMobilOyunlarBeceriHappy Sliders - Android Için Beceri Oyunu

Happy Sliders

Happy Sliders İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Happy Sliders
Happy Sliders
Happy Sliders

Buz üstünde kayarak deliğe ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Happy Sliders, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Buz üstünde kayarak ilerlediğiniz oyunda deliğe ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Basit ve kolay bir oynanışa sahip beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Happy Sliders, buz üzerinde kayarak deliğe ulaşmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda bir pengueni yönlendiriyor ve engellerden faydalanarak deliğe ulaşmaya çalışıyorsunuz. Son derece zorlu bölümlere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken pengueni buz üzerinde kaydırmak ve deliğe girmesini sağlamak. Geometri bilginizi de sınayan oyunda dikkatli olmalısınız. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz.

Etkileyici bir atmosferde geçen oyunu internetsiz bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Toplu taşıma araçlarında oynayabileceğiniz Happy Sliders oyununu mutlaka denemelisiniz. Happy Sliders'ı sakın kaçırmayın.

Happy Sliders oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Happy Sliders için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Primitive Factory
Happy Sliders QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  2. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  3. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  4. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  5. aa
    aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu