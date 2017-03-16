Happy Sliders, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda pengueni buz üstünde kaydırmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Happy Sliders, etkileyici görselleri ve hoş kurgusuyla dikkat çekiyor. Oyunda bir pengueni kontrol ediyor ve buz üstünde kaydırarak deliğe ulaşmasını sağlıyorsunuz. Son derece zorlu bölümlere sahip olan oyunda engellerden destek almalı ve deliğe en kısa yoldan ulaşmalısınız. Geometri bilginizi sonuna kadar sınayan oyunda zevkli dakikalar da geçirebiliyorsunuz. Eğer kolay oynanan bir beceri oyunu istiyorsanız Happy Sliders sizleri bekliyor.

Hoş görsellere ve seslere sahip olan oyunu çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla oynatabilirsiniz. Toplu taşıma araçlarında rahatlıkla oynayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Happy Sliders oyununu mutlaka denemelisiniz.

Happy Sliders oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.