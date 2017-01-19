Hard Hat Challenge, Harlem Shake, Ice Bucket, Mannequin Challenge gibi bir anda çıkıp dünya genelinde yaygınlaşan meydan okumalardan esinlenerek hazırlanmış bir mobil oyun. Ünlü isimlerin de yer aldığı oyunda amaç küreğin ucuna basarak başlığı takmak.

Daha çok inşaat işçileri arasında yaygın olan Hard Hat Challenge, akımla aynı isimde mobil oyun olarak Android platformunda karşımıza çıkıyor. Oyuna ilk başladığımızda hareketi nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. İnşaat işçisi olarak küreğe basarak bareti giymeye çalışmak ilk görevimiz. Bareti yerimizden kıpırdamadan giymeyi başarırsak oyunu öğrendiğimiz kabul ediliyor ve baret dışında başka başlıkları da doğrudan kafamıza sokmaya başlıyoruz.

Aynı hareketi tekrarlayarak ilerlediğimiz oyunda meydan okumayı başarabilmenin püf noktası küreğe basma şiddetini iyi ayarlamaktan geçiyor elbette. Ancak başlığa göre dokunuşu ayarlamanız gerek. Barette yaptığınız ayarlama başka bir başlıkta tutmayabiliyor.