Hard Hat Challenge, yediden yetmişe her sektörden çalışanın katıldığı meydan okumalardan biri. Harlem Shake, Ice Bucket, Mannequin Challenge gibi hızla yaygınlaşmış akımlardan biri olan Hard Hat Challenge şimdi mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor.

iOS platformunda da ücretsiz indirilip oynanabilen meydan okuma oyununda amaç küreğin ucuna dokunarak başlığı kafaya sokabilmek. Daha çok inşaat işçileri arasında olan bu meydan okumanın da diğerleri gibi neden yapıldığı, kimin çıkardığı belli değil. Siz de inşaat işçisi olarak bareti bu ilginç yolla takmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız akımla aynı isimde olan oyuna katılabilirsiniz.

Beceri odaklı oyuna ilk başladığınızda meydan okumanın inceliklerini öğreniyorsunuz. Bareti giymeyi başardığınızda farklı başlıkları giymek için uğraş veriyorsunuz. Kafanıza ne kadar çok başlık gimeyi başarırsanız o kadar iyi. Her seferinde farklı bir başlığı giymeniz gerektiğinden yüksek puan yapmanın fazla kolay değil.