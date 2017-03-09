Hardway - Endless Road Builder oldukça hızlı ve heyecanlı bir oynanışa sahip olan bir mobil yol inşa etme oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Hardway - Endless Road Builder aslında bir sonsuz koşu oyununa benziyor. Normalde sonsuz koşu oyunlarında sürekli koşan bir kahramanı veya yüksek hızda ilerleyen bir aracı kontrol ederiz. Hardway - Endless Road Builder'da ise araçları kontrol etmek yerine bu araçların sürekli ilerlemesi ve denize düşmemesi için yol yapıyoruz.

Hardway - Endless Road Builder'da adalardan oluşan bir oyun dünyası bizi bekliyor. Amacımız ise bu adalar arasında yollar inşa ederek adaları birleştirmek ve arabaların geçeceği yolları oluşturmak. Biz yolları inşa ederken araçlar son sürat yol almaya devam ediyorlar. Eğer yolu zamanında yerleştiremezsek araçlar denize düşüyor; bu nedenle hızlı olmamız gerekiyor.

Hardway - Endless Road Builder yol yerleştirirken ekrandaki engellere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu engellere göre yolu sağa doğru veya sola doğru yerleştiriyoruz. Hardway - Endless Road Builder'da puan kazandıkça yeni araçların kilidini açabilmekteyiz.