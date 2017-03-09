?     Geri Bildirim
Hardway - Endless Road Builder
TamindirMobilOyunlarBeceriHardway - Endless Road Builder - IPhone Ve IPad Için Beceri Oyunu

Hardway - Endless Road Builder

(iOS)
Hardway - Endless Road Builder İndir Hemen İndir

235 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Hardway - Endless Road Builder
Hardway - Endless Road Builder
Hardway - Endless Road Builder
Hardway - Endless Road Builder
Hardway - Endless Road Builder
Hardway - Endless Road Builder
Hardway - Endless Road Builder

Hardway - Endless Road Builder'da araçların denize düşmemesi için yol inşa ediyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 20 dakika önce

Hardway - Endless Road Builder oyunculara bolca adrenalin salgılatan bir mobil yol inşa etme oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Hardway - Endless Road Builder'da araçların yol alabilmesi için çabalıyoruz. Oyunda temel amacımız farklı adaları birleştirecek yolları zamanında inşa ederek sürekli ilerleyen araçların denize düşmesini engelliyoruz.

Hardway - Endless Road Builder'da yolları yerleştirirken sağa doğru veya sola doğru yerleştirebiliyoruz. Fakat bu işi yaparken ekrandaki engellere de dikkat etmemiz gerekiyor. Kuleler, roketler, vinçler, hareket eden adalar bu engeller arasında. İnşa ettiğimiz yolun bu engellere çarpması oyunun sonlanması anlamına geliyor.

Hardway - Endless Road Builder'da puan kazandıkça yeni araçların kilidini açabiliyorsunuz. Oyunda 30'dan fazla araç seçeneğine yer verilmekte. 3D Touch desteğiyle gelen oyunda bu özelliği kullanarak oyunu yavaşlatabiliyor ve avantaj kazanabiliyorsunuz.

Hardway - Endless Road Builder için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Digital Melody
Hardway - Endless Road Builder QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Happy Wheels
    Happy WheelsiPhone ve iPad İçin Fizik Tabanlı Beceri Oyunu
  2. Temple Run 2
    Temple Run 2iPhone ve iPad için Sonsuz Koşu Oyunu
  3. aa
    aaiOS için Beceri Oyunu
  4. ROBLOX
    ROBLOXiPad ve iPhone'lar için Beceri Oyunu
  5. Roshambo Multiplayer
    Roshambo MultiplayeriPhone ve iPad İçin Taş Kağıt Makas Oyunu

Hardway - Endless Road Builder Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster