Hardway - Endless Road Builder oyunculara bolca adrenalin salgılatan bir mobil yol inşa etme oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Hardway - Endless Road Builder'da araçların yol alabilmesi için çabalıyoruz. Oyunda temel amacımız farklı adaları birleştirecek yolları zamanında inşa ederek sürekli ilerleyen araçların denize düşmesini engelliyoruz.

Hardway - Endless Road Builder'da yolları yerleştirirken sağa doğru veya sola doğru yerleştirebiliyoruz. Fakat bu işi yaparken ekrandaki engellere de dikkat etmemiz gerekiyor. Kuleler, roketler, vinçler, hareket eden adalar bu engeller arasında. İnşa ettiğimiz yolun bu engellere çarpması oyunun sonlanması anlamına geliyor.

Hardway - Endless Road Builder'da puan kazandıkça yeni araçların kilidini açabiliyorsunuz. Oyunda 30'dan fazla araç seçeneğine yer verilmekte. 3D Touch desteğiyle gelen oyunda bu özelliği kullanarak oyunu yavaşlatabiliyor ve avantaj kazanabiliyorsunuz.