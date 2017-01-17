Harf Lütfen!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda karşınıza gelen sorulara cevap veriyor ve gizlenmiş kelimeyi tahmin etmeye çalışıyorsunuz.

Oldukça işlevsel özelliklere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkan Harf Lütfen!, oyununda isterseniz kendi kendinize isterseniz de diğer oyunculara karşı yarışabiliyorsunuz. Oyunda TV programındaki gibi sorulara cevap veriyor ve harf satın alarak kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz. Oyunu oynarken diğer oyuncularla sohbet edebiliyor, canlı skorları görüntüleyebiliyor ve farklı plaftormlardan oyunu oynayabiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli ve bir o kadar da bilgilendirici bir oyun olan Harf Lütfen! ile boş zamanlarınız eğlenceli geçiyor. Oyunu dilerseniz arkadaşlarınızla mücadele etmek için oynayabilir ve binlerce soruya cevap vererek kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Eğlenceli sesleri, onlarca farklı kategorisi ve daha pek çok özelliğiyle Harf Lütfen! oyunu sizleri bekliyor. Harf Lütfen! oyununu sakın kaçırmayın.

Harf Lütfen! oyununu Android işletim sistemine sahip cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.