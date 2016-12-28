Harfleri Öğren uygulamasıyla 4-7 yaş aralığındaki çocuklarınıza harfleri oyun oynayarak öğretebiliyorsunuz.

Android cihazlarınıza yükleyebileceğiniz eğitici bir oyun olan Harfleri Öğren uygulaması sayesinde çocuklarınıza harflerin yazılışlarını ve seslerini eğlenceli bir şekilde öğretebilmeniz mümkün. Bunun yanında, harflerin sesletimi ve yazılışlarını kelimeler içerisinde de öğretebilme imkanı sunan uygulama uzman pedagoglar ve sınıf öğretmenlerinin denetiminde geliştirilmiş.

Hem güvenli hem de reklam içermeyen Harfleri Öğren uygulaması, okul öncesi çocuklar ve okula başlamış çocuklar için kullanılabilir diye düşünüyorum. Okuma yazma konusunda güçlük çeken çocuklar için eğlenceli bir deneyimle bu sorunu ortadan kaldıracağını düşündüğüm uygulamada yer alan özellikler şu şekilde: