Harfleri Öğren
Harfleri Öğren uygulamasıyla okul öncesi çocuklarınıza alfabeyi öğretebilirsiniz.
Harfleri Öğren uygulamasıyla 4-7 yaş aralığındaki çocuklarınıza harfleri oyun oynayarak öğretebiliyorsunuz.
Android cihazlarınıza yükleyebileceğiniz eğitici bir oyun olan Harfleri Öğren uygulaması sayesinde çocuklarınıza harflerin yazılışlarını ve seslerini eğlenceli bir şekilde öğretebilmeniz mümkün. Bunun yanında, harflerin sesletimi ve yazılışlarını kelimeler içerisinde de öğretebilme imkanı sunan uygulama uzman pedagoglar ve sınıf öğretmenlerinin denetiminde geliştirilmiş.
Hem güvenli hem de reklam içermeyen Harfleri Öğren uygulaması, okul öncesi çocuklar ve okula başlamış çocuklar için kullanılabilir diye düşünüyorum. Okuma yazma konusunda güçlük çeken çocuklar için eğlenceli bir deneyimle bu sorunu ortadan kaldıracağını düşündüğüm uygulamada yer alan özellikler şu şekilde:
- Harfleri sesleriyle ve yazılışlarıyla birlikte tanıma,
- Sesleri dinleyebilme ve doğru telaffuz etme,
- El yazısı ile harfleri öğrenme,
- Kelime dağarcığını geliştirme,
- Seslerden heceler, hecelerden kelimeler ve kelimelerden cümleler oluşturma kabiliyeti kazandırma.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Mayadem Digital Education
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