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Harfleri Öğren
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Harfleri Öğren

Harfleri Öğren İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Harfleri Öğren
Harfleri Öğren
Harfleri Öğren
Harfleri Öğren
Harfleri Öğren

Harfleri Öğren uygulamasıyla okul öncesi çocuklarınıza alfabeyi öğretebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 30 dakika önce

Harfleri Öğren uygulamasıyla 4-7 yaş aralığındaki çocuklarınıza harfleri oyun oynayarak öğretebiliyorsunuz.

Android cihazlarınıza yükleyebileceğiniz eğitici bir oyun olan Harfleri Öğren uygulaması sayesinde çocuklarınıza harflerin yazılışlarını ve seslerini eğlenceli bir şekilde öğretebilmeniz mümkün. Bunun yanında, harflerin sesletimi ve yazılışlarını kelimeler içerisinde de öğretebilme imkanı sunan uygulama uzman pedagoglar ve sınıf öğretmenlerinin denetiminde geliştirilmiş.

Hem güvenli hem de reklam içermeyen Harfleri Öğren uygulaması, okul öncesi çocuklar ve okula başlamış çocuklar için kullanılabilir diye düşünüyorum. Okuma yazma konusunda güçlük çeken çocuklar için eğlenceli bir deneyimle bu sorunu ortadan kaldıracağını düşündüğüm uygulamada yer alan özellikler şu şekilde:

  • Harfleri sesleriyle ve yazılışlarıyla birlikte tanıma,
  • Sesleri dinleyebilme ve doğru telaffuz etme,
  • El yazısı ile harfleri öğrenme,
  • Kelime dağarcığını geliştirme,
  • Seslerden heceler, hecelerden kelimeler ve kelimelerden cümleler oluşturma kabiliyeti kazandırma.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Mayadem Digital Education
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