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Harfleri Öğren
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Harfleri Öğren

(iOS)
Harfleri Öğren İndir Hemen İndir

119 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Harfleri Öğren
Harfleri Öğren
Harfleri Öğren
Harfleri Öğren

Harfleri Öğren ile okul öncesi çocuklarınıza alfabedeki harfleri eğlenceli bir şekilde öğretebilmeniz mümkün.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 53 dakika önce

Harfleri Öğren oyunuyla 4-7 yaş aralığındaki çocuklarınıza alfabedeki harfleri iOS cihazlarınızdan eğlenceli bir şekilde öğretebilirsiniz.

Eğlenceli bir eğitim oyunu olan Harfleri Öğren, okul öncesi çocukların alfabeyi öğrenebilmeleri amacıyla geliştirilmiş. Harfleri sesleriyle ve yazılışlarıyla birlikte öğreten oyunda, harfleri kelimeler içerisinde de öğretmek mümkün. Pedagoglar ve sınıf öğretmenleri denetiminde geliştirilen oyun, çocuklara özel tasarlandığından reklam içermiyor.

Oyna, Keşfet ve Öğren temelleriyle çocukların 1. sınıfa hazırlanmalarında büyük kolaylık sağlayan Harfleri Öğren oyunu sayesinde, çocukların okuma yazma becerileri inanılmaz bir şekilde geliştirilebiliyor. Sesleri dinleme, doğru telaffuz etme, sözcük dağarcının zenginleştirilmesi, harfleri sesleriyle ve yazılışlarıyla öğrenme gibi pek çok özellik bulunan Harfleri Öğren oyununu iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca, ebeveynlerin çocukların oyunu oynadığı sırada yanında olmalarını tavsiye ediyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Mayadem Digital Education
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