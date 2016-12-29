Harfleri Öğren oyunuyla 4-7 yaş aralığındaki çocuklarınıza alfabedeki harfleri iOS cihazlarınızdan eğlenceli bir şekilde öğretebilirsiniz.

Eğlenceli bir eğitim oyunu olan Harfleri Öğren, okul öncesi çocukların alfabeyi öğrenebilmeleri amacıyla geliştirilmiş. Harfleri sesleriyle ve yazılışlarıyla birlikte öğreten oyunda, harfleri kelimeler içerisinde de öğretmek mümkün. Pedagoglar ve sınıf öğretmenleri denetiminde geliştirilen oyun, çocuklara özel tasarlandığından reklam içermiyor.

Oyna, Keşfet ve Öğren temelleriyle çocukların 1. sınıfa hazırlanmalarında büyük kolaylık sağlayan Harfleri Öğren oyunu sayesinde, çocukların okuma yazma becerileri inanılmaz bir şekilde geliştirilebiliyor. Sesleri dinleme, doğru telaffuz etme, sözcük dağarcının zenginleştirilmesi, harfleri sesleriyle ve yazılışlarıyla öğrenme gibi pek çok özellik bulunan Harfleri Öğren oyununu iPhone ve iPad cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca, ebeveynlerin çocukların oyunu oynadığı sırada yanında olmalarını tavsiye ediyoruz.