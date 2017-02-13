?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiHarvard Üniversitesi'nden Pil Sorununa Alternatif Bir Çözüm Geldi

Harvard Üniversitesi'nden Pil Sorununa Alternatif Bir Çözüm Geldi

Sıvı Piller

Bilindiği gibi modern piller, uzun ömürleri ile pek ön plana çıkmıyor. Akşam eve döndüğümüzde akıllı telefonumuzun şarjı kaldıysa açıkçası şükrediyoruz. Diğer yandan, lityum iyon piller birkaç yıllık kullanımın ardından kolayca kullanılmaz hale gelebiliyor. Hal böyle olunca, bilim dünyası bu pil sorununa alternatif çözümler üretmeye çalışıyor. Konuyla ilgili araştırmalar yapan Harvard Üniversitesi, her şey yolunda giderse hayatımıza sıvı pilleri sokabilir. 

Lityum iyon pillerin birkaç yıllık kullanımın ardından çöp haline gelmesi bilim dünyasını harekete geçirdi. Şimdilerde hepimizin yanında gezdirdiği Powerbank'lerin de sonu gelmiş olabilir. Harvard Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, dah verimli enerji depolama sistemi için kolları sıvadı. Eğer her şey yolunda giderse 10 yıllık ömrü olan akü pilleri (sıvı çözeltilerde enerji depolayan bir pil) hayatımıza girebilir. Pilleri daha stabil, suda çözünen ve parçalanmaya karşı dirençli bir hale getirmeye çalışan araştırmacılar, bu yolda da epey ilerleme kaydettiler. 

Pillerde su kullanımı hem çevreye hem de Powerbank'lere harcadığımız paralar için harika bir haber. Aşındırıcı veya zehirli olmadığı için cebimizde patlama riski de minimuma inebilir. Üstelik daha güvenli olan bu piller, mevcut pillerde ihtiyaç duyduğumuz sert kimyasallara dayanıklı malzemelere de ihtiyaç duymayacağından daha ucuz olabilir. 

Bu pil projesini gerçek hayatta kullanmak için henüz bir yol haritası yok. Buna rağmen, sektörün buna ihtiyacı olduğu kesin. Yenilenebilir enerji geliştikçe her şey daha düşük maliyetli hale gelecek ve ucuz, uzun ömürlü piller görebileceğiz. 

Sizce bu piller hayatımıza kaç yıl içinde girer?

Güneş Enerjili Şarj Cihazı ile Gökyüzünde Pil Doldurabilirsiniz

Teknolojinin Ağır Topları ve Bill Gates'ten 1 Milyar Dolarlık Temiz Enerji Fonu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 13.02.2017

Harvard Üniversitesi'nden Pil Sorununa Alternatif Bir Çözüm Geldi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Yeni Windows 10 Toplu Güncellemesi Yarın Geliyor Yeni Windows 10 Toplu Güncellemesi Yarın Geliyor Her ay yapılan Windows 10 kümülatif güncellemelerinin Şubat ayı sürümü yarın kullanıcıların hizmetine sunulacak. Bu yeni güncelleme daha…
Valve, Steam Greenlight'ı Steam Direct ile Değiştiriyor Valve, Steam Greenlight'ı Steam Direct ile DeğiştiriyorSteam oyun platformunun sahibi olan Valve, uzun bir süredir kullanılmakta olan Steam Greenlight sistemini bahar aylarında Steam Direct adını verdiği… Facebook Sizinle İlgili Topladığı Verilerle Neler Yapabilir, Biliyor musunuz? Facebook Sizinle İlgili Topladığı Verilerle Neler Yapabilir, Biliyor musunuz?Sosyal medya platformlarının kullanıcıları hakkında topladıkları veriler tartışılırken, Data Selfie isimli bir Chrome eklentisi, bu konu hakkında…
4,5G Sonunda Yüzde 100 Kapsama Alanına Ulaşacak Facebook İtalyanların da Gözüne Batmaya Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten