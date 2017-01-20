?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiHarvard'ın Bu Kıyafeti Yürümeyi Yüzde 23 Kolaylaştırıyor

Harvard'ın Bu Kıyafeti Yürümeyi Yüzde 23 Kolaylaştırıyor

Harvard'ın Yürümeyi Kolaylaştıran Giysisi

Harvard Üniversitesi'nden mükemmel bir çalışma daha geldi. Yeni üretilen bir teknoloji sayesinde insanların tekrar yürüyebilmesine, yürümesini kolaylaştırmasına ve askerlere savaş alanında yardım edilmesine katkı sağlanacak. Harvard Wyss Enstitüsü tarafından yapılan giysi, yıllardır DARPA'nın yaptığı maddi yardımıyla ayakta kaldı ve gözle görülür bir gelişme kaydetti.

Harvard Wyss Enstitüsü'nün 2016'da bir konsept sunduğu giysi, şuanda giyen kişiye büyük oranda yardımcı olabileceğini kanıtladı. Science Robotics'te yayınlanan bir makaleye göre, Harvard'ın bu giysisi, kullanıcıların yürürken uyguladığı enerjiyi yüzde 23 oranında azaltıyor. Başka bir adım attığınızda ise bileğinize bir kuvvet uygulayarak yürümeyi kolaylaştırıyor.

Ekip lideri Conor Walsh, harcanan enerjiyi azaltmada, giyilebilir bir teknolojide gözlemlenen en yüksek orana ulaştıklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Walsh, "Yedi sağlıklı kullanıcıdan oluşan bir test grubunda, ayak bileği eklemlerine daha fazla yardım sağlandığını gördük ki, giysiyi kapattığımızdaki yürümeyle karşılaştırdığımızda, insanların neredeyse yüzde 23'lük enerji tasarrufu sağlayabildiğini gördük" dedi.

Elbette bu teknoloji başarısını güçlü tasarımına borçlu. Bu giysinin gelecekte yaşlılara, parkinsonlulara, felçlilere ve diğer hastalıklardan muzdarip insanların kendi başlarına daha iyi yürüyebilmesine yardımcı olması düşünülüyor. Üstelik potansiyel bir askeri uygulama için de kullanılabileceği belirtiliyor.

Vahşi Hayatın İçine Sızan Robot Casus Orangutan, Orangu-Cam

İşaret Dilini Çevirebilen Eldiven Geliştirildi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 20.01.2017

Harvard'ın Bu Kıyafeti Yürümeyi Yüzde 23 Kolaylaştırıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Oyun Tarihinde Bugün: Medal of Honor: Allied Assault Çıktı Oyun Tarihinde Bugün: Medal of Honor: Allied Assault Çıktı Günümüzden tam 15 yıl önce, 20 Ocak 2002 tarihinde oyun dünyasına bir dönüm noktası olan Medal of Honor: Allied Assault adlı FPS oyunu çıkış…
Windows 10'da Artık e-Kitap Okunabilecek Windows 10'da Artık e-Kitap OkunabilecekWindows 10 bugün yine bir ara güncelleme aldı. Artık sürüm numarasını takip etmekten kafamızın karıştığı Windows 10'un, bu sürümünün… Anime Makyaj Uygulaması Meitu, Sosyal Ağları Sardı Anime Makyaj Uygulaması Meitu, Sosyal Ağları SardıSelfie çılgınlarına özel hazırlanan mobil uygulamalardan Meitu, aldığı son güncellemeyle App Store ve Google Play’de en popülerler listesine…
Windows 10 Reklamlarla Beraber Ücretsiz Olabileceğinin Sinyallerini Veriyor Injustice 2 Beta Kayıtları Açıldı, Hemen Katılın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten