Harvard'ın Bu Kıyafeti Yürümeyi Yüzde 23 Kolaylaştırıyor

Harvard Üniversitesi'nden mükemmel bir çalışma daha geldi. Yeni üretilen bir teknoloji sayesinde insanların tekrar yürüyebilmesine, yürümesini kolaylaştırmasına ve askerlere savaş alanında yardım edilmesine katkı sağlanacak. Harvard Wyss Enstitüsü tarafından yapılan giysi, yıllardır DARPA'nın yaptığı maddi yardımıyla ayakta kaldı ve gözle görülür bir gelişme kaydetti.

Harvard Wyss Enstitüsü'nün 2016'da bir konsept sunduğu giysi, şuanda giyen kişiye büyük oranda yardımcı olabileceğini kanıtladı. Science Robotics'te yayınlanan bir makaleye göre, Harvard'ın bu giysisi, kullanıcıların yürürken uyguladığı enerjiyi yüzde 23 oranında azaltıyor. Başka bir adım attığınızda ise bileğinize bir kuvvet uygulayarak yürümeyi kolaylaştırıyor.

Ekip lideri Conor Walsh, harcanan enerjiyi azaltmada, giyilebilir bir teknolojide gözlemlenen en yüksek orana ulaştıklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Walsh, "Yedi sağlıklı kullanıcıdan oluşan bir test grubunda, ayak bileği eklemlerine daha fazla yardım sağlandığını gördük ki, giysiyi kapattığımızdaki yürümeyle karşılaştırdığımızda, insanların neredeyse yüzde 23'lük enerji tasarrufu sağlayabildiğini gördük" dedi.

Elbette bu teknoloji başarısını güçlü tasarımına borçlu. Bu giysinin gelecekte yaşlılara, parkinsonlulara, felçlilere ve diğer hastalıklardan muzdarip insanların kendi başlarına daha iyi yürüyebilmesine yardımcı olması düşünülüyor. Üstelik potansiyel bir askeri uygulama için de kullanılabileceği belirtiliyor.

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