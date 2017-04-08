Hastane Veri Saklama Sistemleri Sandığımız Kadar Güvenli Değil

Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre hastanelerin hasta bilgilerini sakladıkları sistemler çok güvenli değil; hatta binlerce hata içeren bu sistemler, büyük bir risk teşkil ediyorlar.

JAMA Internal Medicine isimli dergide yayınlanan yeni bir makale, hastanelerin kayıt sistemlerinin güvensizliğini gözler önüne çıkardı. Araştırmacılar, sistemler üzerinde 1,800 farklı "büyük veri açığı" tespit ettiklerini belirttiler. ABD'de yapılan bu araştırma sonucunda, geçtiğimiz yedi yıldan bugüne kadar bu açıkların devam ettiği, Michigan’s Henry Ford Hastanesi ve California’s UC Davis Medical Center gibi büyük merkezlerde dahi bu açıkların görülebildiği söylendi.

Michigan Devlet Üniversitesinden Xuefeng John Jiang'ın başkanlığını yaptığı, Ball State ve Johns Hopkins Üniversitesi gibi önemli kurumların bilim adamlarının destek verdikleri bu araştırma sonucunda, uzun bir süredir yaşanan ihlaller de ortaya çıktı. 2009 yılından 2016 yılına kadar geçen sürede tespit edilen 1,798 sızıntının 1,225 tanesi hasta bilgilerine yönelik yapılırken, sağlık hizmeti planları, hatta iş ortaklıklarına kadar uzanan çeşitli alanlarda veriler çalındığı da açıklandı.

Herhangi bir sızıntının 500'den fazla insanı etkilediğinin üstüne baan araştırmacılar, sistemlerde bulunan açıkların gidirilmemesi durumunda daha vahim durumların yaşanabileceği ve etkili bir saldırı ile hastanenin bütün kayıtlarının sızdırılabileceğini de üzülerek söylediler.

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