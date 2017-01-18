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Hatay'da Selfie Çeken Kızları Elektrik Çarptı

hatay dörtyol kaza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde selfie çekmek için vagonların üzerine çıkan iki liseli kız, elektrik akımına kapılarak, hastanelik oldular. 

İHA'nın yaptığı habere göre; selfie çekmek için Hatay'ın Dörtyol ilçesinin tren garına giden İrem U. ve Gülcan A. iki lise öğrencisi, burada vagonların üzerine çıktılar. Bu sırada hareketsiz halde garda bekleyen yük vagonlarının üzerindeki yüksek gerilim hattına kapılan genç kızlar, talih çekilde yaralandılar. 

Kazayı görenlerin itfaiye ve sağlık ekiplerine ulaşmasının ardından hızlıca müşahede altına alınan talihsiz gençler, 112 ekiplerince bölgedeki hastaneye kaldırıldılar. Buradaki ilk müdahelenin ardından tedavilerine başlanan genç kızlardan bir tanesinin ağır yaralı olduğu ve yoğun bakıma aldırıldığı da haberde kendisine yer buldu. Yaşanan vahim kazanın ardından yetkililerce soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

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Yazar: - 18.01.2017

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