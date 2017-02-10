Hater, iPhone üzerinde kullanılan bir çöpçatanlık uygulamasıdır.

Tinder ve Bumble gibi diğer çöpçatanlık uygulamaları, insanları ortak noktalarında birleştiriyor ve bu konular üzerinden muhabbet başlatmalarını sağlıyorlar. Fakat Hater, bunun tam tersi, sizi nefret ettiğiniz noktalarda birleştiriyor. Uygulamaya girdiğinizde, diğer insanlarla nefret etme benzerliğinizin oranlarını gösteriyor ve sizi ona göre birbiriniz karşısına çıkarıyor. Böylece uygulama üzerinden, aynı nefretlere sahip olduğunuz kişileri bulabiliyorsunuz.

Brender Alper isimli bir CEO tarafından yönetilen Hater, şimdilik iOS üzerinde beta sürümüyle hizmet vermeye başlayan uygulamasını, yakın zamanda daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Hater'a giriş yaptığınızda, öncelikle size hangi şeyleri sevmediğiniz soruluyor. Örneğin; iki kullanıcı da şarkıcı Taylor Swift, ABD Başkanı Donald Trump, dondurma ve kaldırımda yavaş yürüyenlerden nefret ediyorsa uygulama bunu göz önünde bulunduruyor ve bu iki kullanıcının birbirleriyle mesajlaşmalarına izin veriyor.

Yeni kişilerle tanışmanın eğlenceli bir şey olduğunun unutulduğunu söyleyen CEO, Hater ile birlikte gerçekten eğlenceli tanışmaların kapılarını araladıklarını da sözlerine eklemiş.