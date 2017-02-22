Hava Durumu – Weather, Android telefonda yüklü gelen hava durumu uygulamasından memnun değilseniz yerine kullanabileceğiniz en iyi alternatiflerden biri. MacroPinch tarafından geliştirilen hava durumu takip uygulamasıyla saatlik ve haftalık tahminler alabiliyorsunuz. Yağmur, kar gibi olumsuz hava koşulları için anlık bildirimler de sunuyor uygulama.

Her Android telefon ve tablette yerleşik Türkçe hava durumu uygulaması mevcut ancak bazen yanlış tahminler sunduğundan veyahut istediğimiz, detaylı bilgileri veremediklerinden alternatif arayışına giriyoruz. Bu noktada önerebileceğim hava durumu uygulamalarından biri Weather. Weather Underground’dan hava durumu tahminlerini çekerek gerçek zamanlı olarak verileri aktaran uygulama, ufak boyutlu olması ve arka planda çalışırken fazla pil tüketmemesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Android 1.5 işletim sistemli çok eski sürüm çalıştıran telefon ve tabletleri dahi destekliyor.

Saatlik ve haftalık hava durumu tahminlerini modern, kullanımı basit grafik üzerinden sunan Weather, widget desteği de sunuyor.