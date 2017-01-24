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HAWK: Freedom Squadron
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HAWK: Freedom Squadron

(iOS)
HAWK: Freedom Squadron İndir Hemen İndir

190 MB
Editör Puanı: 4/5
4
HAWK: Freedom Squadron
HAWK: Freedom Squadron
HAWK: Freedom Squadron
HAWK: Freedom Squadron
HAWK: Freedom Squadron

HAWK: Freedom Squadron bol aksiyonu güzel grafiklerle birleştiriyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

HAWK: Freedom Squadron eğer eskiden atari salonlarında oynadığınız klasik oyunları özlüyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunablecek shoot em up türünde bir uçak savaşı oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan HAWK: Freedom Squadron'da Verdia adlı ülkeye konuk oluyoruz. Bu ülke acımasız düşmanlar tarafından istila edilmeye çalışılıyor. Biz ise ülkenin savunması için gönüllü olan kahramanların yerine geçiyoruz ve uçaklarımızın pilot koltuğuna oturarak gökyüzüne açılıyoruz. 60 bölümlük bir hikaye sunan oyunda düşmanların kara, deniz ve hava birlikleriyle çarpışarak istilayı durdurmaya çalışmaktayız.

HAWK: Freedom Squadron bize Raiden, Raptor, 1945 gibi klasik atari oyunlarındaki eğlenceyi sunuyor. Bu oyunlarda kuşbakışı kamera açısıyla uçağımızı yönetiyor ve ekranda dikey olarak ilerliyorduk. Oyun boyunca farklı parçaları toplayarak uçağımızın silahlarını güçlendirebilmemiz mümkündü. HAWK: Freedom Squadron'da da aynı sistem söz konusu.

HAWK: Freedom Squadron'u tek başınıza oynayabileceğiniz gibi co-op modunda arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla birlikte oynayabilmeniz de mümkün. Oyunda heyecan dolu bölüm sonu canavarı savaşları sizi bekliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
My.com B.V.
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