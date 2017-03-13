Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir şehir kurma simülasyonu olarak karşımıza çıkan Hay Township, renkli görselleri ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor.

Hayallerinizdeki şehir kurmanızı sağlayan bir simülasyon oyunu olan Hay Township, etkileyici atmosferi ve mekanikleriyle dikkat çekiyor. Oyunda hayallerinizde şehri kurabiliyor ve aynı zamanda yönetebiliyorsunuz. Harika bir simülasyon oyunu olan Hay Township'de kendi tarım şirketinizi de kurabiliyorsunuz. Sebze meyve ekip hasat alabilir, birbirinden güzel binalar inşa edebilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Kendi imparatorluğunuzu geliştirebileceğiniz oyunda lezzetli yemeklerde yapabiliyorsunuz. Gerçek hayatı başarılı bir şekilde akıllı telefonlarınıza yansıtmayı başaran Hay Township, severek oynayacağınız bir oyundur. Ekonominizi geliştirebilir ve vatandaşlarınızı rahata kavuşturabilirsiniz.

Eğlenceli vakit geçirebileceğiniz oyunda zevk alıyorsunuz. Kolay oynanışa sahip olan oyun aynı zamanda renkli grafiklere de sahip. 3 boyutlu pixel grafiklere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Kritik kararlar alarak büyümeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda kendi hayvanlarınızı da besleyebiliyorsunuz. Hay Township oyununu sakın kaçırmayın.

Hay Township oyununu Android cihazlarııza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.