Haytap Shop uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan evcil hayvanlarınızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir, barınaklara bağış yapabilirsiniz.

Hayvan Hakları Federasyonu tarafından hizmete sokulan Haytap Shop uygulamasında kedi, köpek, kuş, akvaryum canlıları, kemirgenler ve sürüngenlerin tüm ihtiyaçlarını bulabilirsiniz. Yemlerden bakım malzemelerine kadar pek çok ürün seçeneği sunan platformda satın alacağınız ürünler pet shop veya süpermarketlerdeki ürünlerle aynı fiyat aralığında. Haytap Shop üzerinden alacağınız ürünler için ödediğiniz tutarlar, yine sahipsiz hayvanların bakım ve diğer ihtiyaçlarına harcanıyor.

Mamalar, bakım ürünleri, hayvan kıyafetleri, yastıklar, takvimler, tişört ve daha birçok ürün yelpazesi sunan Haytap Shop uygulamasıyla siz de kendi evcil hayvanlarınıza bir şeyler satın alabilir, ödediğiniz paranın sahipsiz hayvanlara aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu projeye destek olmak istiyorsanız Haytap Shop uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.