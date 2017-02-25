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Haytap Shop
TamindirMobilYaşamHaytap Shop - IPhone Ve IPad Için Pet Shop Uygulaması

Haytap Shop

(iOS)
Haytap Shop İndir Hemen İndir

27.7 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Haytap Shop
Haytap Shop
Haytap Shop
Haytap Shop
Haytap Shop

Haytap Shop uygulaması ile evcil hayvanlarınızın mama ve diğer ihtiyaçlarını kolaylıkla satın alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Haytap Shop uygulaması iOS cihazlarınız üzerinden evcil hayvanlarınızın mama ve diğer ihtiyaçlarını kolaylıkla satın alabilmenizi sağlıyor.

Hayvan Hakları Federasyonu tarafından yürütülen Haytap Shop projesi ile barınaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların ihtiyaçları karşılanıyor. Online mağaza üzerinde satılan kedi, köpek, kuş, akvaryum canlıları, sürüngenler ve kemirgenlere ait mama ve diğer ürünler ile hem kendi dostlarınızın ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, hem de ödediğiniz ücretlerle sahipsiz hayvanlara bağışta bulunabiliyorsunuz.

Haytap Shop’tan alınan ürünlerin ücretleri tamamen bu proje kapsamında harcanarak, hiçbir hayvanın açlıktan, hastalıktan ya da diğer nedenlerden dolayı mağdur olmaması sağlanıyor. iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyeceğiniz Haytap Shop uygulamasından alışveriş yaparak siz de sahipsiz hayvanların yaşamını sürdürebilmesi için katkıda bulunabilirsiniz. Üstelik satılan ürünlerin fiyatları, dükkanlarda satılan ürünlerin fiyatlarıyla rekabet edecek şekilde belirlenmiş. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
TAPPZ AS
Haytap Shop QR Kodu Okutarak İndir

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