HazırTest, öğretmenlere ve okullara yönelik hazırlanmış bir test hazırlama programıdır. Binlerce soruyu bünyesinde barındıran HazırTest ile 5 dakika içerisinde sınav kağıdı hazırlayabiliyorsunuz.

Soru bankası ve test hazırlama programı olarak tanımlayabileceğim HazırTest, tek başına bir sınav sihirbazıdır. Program ile farklı kategorilerden ve derslerden soru kağıtları hazırlayabiliyor ve anında word dosyası olarak çıktı alabiliyorsunuz. Powerpoint üzerinden de çıktı alma imkanı sunan HazırTest, bir öğretmenin yapması gereken herşeyi kısa sürede yapabiliyr. Optik tarama özelliğine de sahip olan HazırTest, optik okuyucularla entegre çalışabiliyor. Akıllı tahta entegrasyouyla da akıllı tahtalarda çalışabiliyor. Programa kendiniz soru ekleyebileceğiniz gibi binlerce sorudan birini de seçebiliyorsunuz. E-Okul üzerinden de bağlantı kuran HazırTest, bilgileri çekebiliyor. Programın kullanımı ise oldukça basittir. Ortalama bir bilgisayar bilgisine sahip herkesin rahatlıkla kullanabileceği HazırTest'in kullanım videosuna bir göz atalım.

Görüldüğü gibi oldukça kolay adımlarla kısa sürede test hazırlanabiliyor. Öte yandan programın ücretsiz demo sürümünü kullanabileceğiniz gibi lisanslı sürümünü de kullanabilirsiniz. Programın öğretmenler için olan sürümü için 300 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Ancak sağladığı özelliklerle bu parayı sonuna kadar hak ettiğini söyleyebilirim.