HDMI 2.1 Yakında 4K ve 8K Desteği ile Geliyor

HDMI bu yıl daha da büyüyor ve gelişiyor. HDMI spesifikayonunun 2.1 sürümü CES 2017'de açıklandı. HDMI'a Dinamik HDR ve daha yüksek bir bant genişliği kablosunun yanı sıra, 120Hz yenileme hızında 4K çözünürlük ve 60Hz'de 8K çözünürlük desteği de geliyor.

8K ekranların yaygın olarak kullanılması biraz zaman alacak. Çünkü 4K ekranlar bile tam olarak yaygınlaşmadı. Yine de bu tip teknolojilere alt yapı hazırlanmaya devam ediliyor. HDMI 2.1'de buna en güzel örneklerden biri diyebiliriz. Üstelik süper yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip olmayan kullanıcılar için de geliştirmeler var. Mesela yeni 48G kabloları HDMI bant genişliğini 18Gbps'den 48Gbps'ye çıkardı. Dinamik HDR desteği ise en iyi parlaklık, karşıtlık ve ayrıntı çıktısı için videoları ekranınıza göre uyarladığından, daha geniş ve daha çeşitli renkler görmenizi sağlayacak.

HDMI 2.1'de değişken yenileme hızına sahip Game Mode VRR ismini taşıyan yeni bir teknoloji de bulunuyor. NVIDIA'nın G-Sync ve AMD'nin FreeSync'i ile aynı işlevi gören teknoloji, ekranın kopmasını ortadan kaldırmak ve gecikmeyi azaltmak için tasarlandı.

Bunlara ek olarak HDMI 2.1, önceki sürümler ve cihazlarla geriye dönük olarak uyumlu çalışacak. Fakat bizler donanım üreticilerinin yeni teknik özellikleri buna göre uygulamasını beklemek durumundayız. Ayrıca nesneye dayalı sesi destekleyen ve otomatik algılama da dahil olmak üzere ses sinyali kontrol özelliklerini sağlayan eARC olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

HDMI 2.1'in bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Siz bu yenilikleri nasıl buldunuz?

HDMI 2.0, 4K Video Desteği Sunuyor