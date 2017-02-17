Heart Star, Fireboy and Watergirl (Ateş ve Su) oyununu hatırlatan Android bulmaca platform oyunu. Ateş ve Su oyununda olduğu gibi birlikte, koordineli olarak hareket etmek zorunda olan iki karakteri kontrol ediyoruz. Engelleri aşabilmenin tek yolu bu.

Retro görseller sunan platform oyununda iki küçük kardeşin engelleri aşamasına yardımcı oluyoruz. Takım çalışması yaparak engelleri aşabilen karakterlerimizi kontrol etmek için ekranın alt noktalarına yerleştirilmiş butonları kullanıyoruz. Karakter değişimi yaparken de yine buradaki karakterleri simgeleyen kalp ve yıldız simgelerinin bulunduğu kutucuğa dokunuyoruz.

Heart Star Özellikleri: