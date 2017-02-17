Heart Star(iOS)
Ateş ve Su oyununun benzeriyle karşı karşıyayız.
Heart Star, web tarayıcıda oynanan popüler bulmaca platform oyunu Ateş ve Su (Fireboy and Watergirl) benzeri olmasıyla dikkat çekiyor. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan ufak boyutlu platform oyunu, retro görsel ve seslere sahip. Eski platform oyunlarını hatırlamak istiyorsanız indirin; pişman olmazsınız.
Oyunda aynı Ateş ve Su oyununda olduğu gibi birbirine bağlı iki karakteri kontrol ediyorsunuz. Engelleri aşabilmek için birlikte hareket etmek zorundasınız. Birbirinizin yardımını almadan diğer deyişle bireysel hareket ederseniz bir noktaya kadar ilerleyebiliyorsunuz. Toplam 50 bölüm boyunca farklı dünyalarda birbirinizin yardımcı oluyorsunuz.
Oyunun kontrolleri ise oldukça basit. Karakterleri yürütmek, zıplatmak ve karakter değişimi yapmak için altta sıralanan butonları kullanıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Jussi Simpanen
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