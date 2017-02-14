?     Geri Bildirim
Heartbreak: Valentine`s Day
TamindirMobilOyunlarBeceriHeartbreak: Valentine`s Day - Android İçin Sevgililer Günü Özel Oyunu

Heartbreak: Valentine`s Day

(Android)
Heartbreak: Valentine`s Day İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Heartbreak: Valentine`s Day
Heartbreak: Valentine`s Day
Heartbreak: Valentine`s Day
Heartbreak: Valentine`s Day
Heartbreak: Valentine`s Day

Okunuzu hareketli kalplere saplayın.

Erkan Calp Son güncelleme 4 dakika önce

Heartbreak: Valentine's Day, Sevgililer Günü’ne özel çıkan mobil oyunlardan biri. Android platformunda da ücretsiz olan oyunda okumuzu hareketli kalplere saplamaya çalışıyoruz. Farklı yüz ifadeleriyle karşımıza çıkan kalpleri tam ortasından vurmayı başarırsak ekstra puan alıyoruz. Oku boşa atma lüksümüz ise yok.

Arcade tarzı oynanış sunan 14 Şubat Sevgililer Günü özel mobil oyunda sonsuz oynanış hakim. Farklı hızlarda farklı noktalardan çıkan kalpleri okumuzla vuruyoruz ancak yayı dilediğimiz yöne çevirme şansımız yok. Sadece düz doğrultuda fırlatabiliyoruz. Bu noktada zamanlamanın önem kazandığı bir oyun olduğunu belirtmem gerek. Ok belli hızda ve doğrultuda gittiğinden kalbin hızına göre ayarlama yapmamız önemli. Aksi halde oyun sonlanıyor ve aşk ölçer üzerinden kimi sevebileceğimiz söyleniyor.

Çiftler İçin Sevgililer Günü'nü Renklendirecek Mobil Oyunlar

Heartbreak: Valentine`s Day için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
Heartbreak: Valentine`s Day QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  3. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  4. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  5. aa
    aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu

Heartbreak: Valentine`s Day Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster