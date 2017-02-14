Heartbreak: Valentine's Day, Sevgililer Günü’ne özel çıkan mobil oyunlardan biri. Android platformunda da ücretsiz olan oyunda okumuzu hareketli kalplere saplamaya çalışıyoruz. Farklı yüz ifadeleriyle karşımıza çıkan kalpleri tam ortasından vurmayı başarırsak ekstra puan alıyoruz. Oku boşa atma lüksümüz ise yok.

Arcade tarzı oynanış sunan 14 Şubat Sevgililer Günü özel mobil oyunda sonsuz oynanış hakim. Farklı hızlarda farklı noktalardan çıkan kalpleri okumuzla vuruyoruz ancak yayı dilediğimiz yöne çevirme şansımız yok. Sadece düz doğrultuda fırlatabiliyoruz. Bu noktada zamanlamanın önem kazandığı bir oyun olduğunu belirtmem gerek. Ok belli hızda ve doğrultuda gittiğinden kalbin hızına göre ayarlama yapmamız önemli. Aksi halde oyun sonlanıyor ve aşk ölçer üzerinden kimi sevebileceğimiz söyleniyor.

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