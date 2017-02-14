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Heartbreak: Valentine`s Day
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Heartbreak: Valentine`s Day

(iOS)
Heartbreak: Valentine`s Day İndir Hemen İndir

32 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Heartbreak: Valentine`s Day
Heartbreak: Valentine`s Day
Heartbreak: Valentine`s Day
Heartbreak: Valentine`s Day
Heartbreak: Valentine`s Day

Okunuzu durmadan kalplere saplamalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Heartbreak: Valentine's Day, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel hazırlanmış mobil oyunlar arasında. Tek dokunuş kontrol sistemiyle hem iPhone hem de iPad’de kolay, zevkli oynanış sunan arcade oyununda okumuzu kalplere saplayarak ilerliyoruz.

Okumuzu tek yöne fırlatmamıza izin veriliyor oyunda. Hangi noktadan hangi hızla çıkacağı belli olmayan yüz ifadeli kalpleri vurmaya çalışıyoruz. Zamanlama her şey. Kalplerin gelişini bekleyip oku fırlatıyoruz. Süre sınırı olmadığından bekleme lüksümüz var ancak ıskalama lüksümüz yok. Kalbi vuramadığımız anda oyun sonlanıyor. Bu noktada love meter karşımıza çıkıyor. İsabet ettirdiğimiz kalp sayısına göre kimi sevebileceğimiz söyleniyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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