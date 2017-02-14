Heartbreak: Valentine's Day, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel hazırlanmış mobil oyunlar arasında. Tek dokunuş kontrol sistemiyle hem iPhone hem de iPad’de kolay, zevkli oynanış sunan arcade oyununda okumuzu kalplere saplayarak ilerliyoruz.

Okumuzu tek yöne fırlatmamıza izin veriliyor oyunda. Hangi noktadan hangi hızla çıkacağı belli olmayan yüz ifadeli kalpleri vurmaya çalışıyoruz. Zamanlama her şey. Kalplerin gelişini bekleyip oku fırlatıyoruz. Süre sınırı olmadığından bekleme lüksümüz var ancak ıskalama lüksümüz yok. Kalbi vuramadığımız anda oyun sonlanıyor. Bu noktada love meter karşımıza çıkıyor. İsabet ettirdiğimiz kalp sayısına göre kimi sevebileceğimiz söyleniyor.

Çiftler İçin Sevgililer Günü'nü Renklendirecek Mobil Oyunlar