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Hearthstone, Blizzard'a Geçen Yıl 400 Milyon Dolar Kazandırdı

Hearthstone

Çevirimiçi kart oyunları içinde kısa sürede zirveyi gören Hearthstone, ücretsiz bir oyun olmasına rağmen kalitesini sürdürüyor. Son çıkan rakamlara göre de yapımcısı Blizzard'a geçtiğimiz yıl 400 milyon dolar kazandıran oyun, piyasaya sürüldüğü 2014 yılından bu yana adeta bir rekora imza attı. Öyle görünüyor ki, farklı klasmanda olsalar dahi poker veya blackjack'i yerle bir edebilecek, harika bir fantastik yapıma sahibiz.

MMOs'un açıkladığı verilere göre, Heartstone 2016 yılında Blizzard'a 400 milyon dolarlık bir katkı sağladı. Açıkçası bu şaşırtıcı değil, çünkü çevirimiçi kart oyunları son yılların en şaşalı günlerini yaşıyor. Hemen arkasından gelen Shadowsverse'ün 100 milyon dolar geriden geldiği düşünüldüğünde, eşit derecede etkileyici performans gösterdikleri ortada.

MMOs, oyun içi satın alımlara para harcayan ABD'li oyuncuların, karda yaklaşık yüzde 7.6'lık bir payı olduğunu belirtiyor. Bu, oyunun diğer ücretsiz oyunlara kıyasla daha yüksek bir oyuncu kitlesine sahip olduğunu kanıtlıyor. Hearthstone rekabete dayalı bir oyun olduğundan, oyuncuların oyun içi satın alımlara yönelmesi mantıklı gelebilir.

Her iki durumda da Blizzard ve oyun dünyası için iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Bu rakamlar, geliştiricilerin kendi markalarını yaratmak için harekete geçmesine teşvik edecektir. Nitekim The Witcher serisinin Gwent üzerinde durduğu, The Elder Scrolls'un da Legends üzerinde çalıştığını bildiren haberler de gelmeye devam ediyor. 

İndir5.69 MB
Hearthstone
Hearthstone Blizzard'ın Dijital Kart Oyunu

İndir5.95 MB
Hearthstone
Hearthstone Mac için Dijital Kart Oyunu

İndir
Hearthstone Android
Hearthstone Android Android için Kart Oyunu

İndir480 MB
Hearthstone iOS
Hearthstone iOS iPhone ve iPad için Kart Oyunu

Hearthstone'un Boyutunu Düşüren Güncelleme Geldi!

Hearthstone'da Başarılı Olmanın 5 Yolu

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Yazar: - 30.01.2017

Hearthstone, Blizzard'a Geçen Yıl 400 Milyon Dolar Kazandırdı İçin Yorum Yaz

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