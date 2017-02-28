Hearthstone Genişleme Paketi Journey to Un’Goro Duyuruldu

Blizzard'ın oynaması ücretsiz kart oyunu Hearthstone için Journey to Un’Goro isimli yeni bir ek paket duyuruldu. Paketle birlikte oyuna yeni karakter türleri, efsanevi kartlar ve çeşitli başka özelliklerin ekleneceği de açıklandı.

Şirketin yeni Adventure ve Expansion'ları (macera genişleme paketleri) birleştirme stratejisinin bir örneği olan Journey to Un’Goro'nun, oyuna 135 tane yeni kart ekleyeceği açıklandı. Yeni strateji ile birlikte hikaye bölümleri olarak adlandırabileceğimiz adventure expansion paketlerini bir araya getirmeyi amaçladığını söyleyen Blizzard, bu yolda ilk adımını da Journey to Un’Goro ile attı. Oyunun temel hikayesine yeni bir bölme açılırken, bir takım yeniliklerle oyun genişletilmiş de oldu.

Oyuna eklenecek kartların tamamı henüz açıklanmazken, birkaç yeni özellik, kısa bir video ile gösterildi. İlk tanıtılan kart Shaman'a eklenecek ve rastgele bütün kartlar arasında 15 damage'lik hasar verecek olan Volcano kartıydı. Ardından Elemental ismiyle yeni kart türü daha duyuruldu. Elemantal için geliştirilen efsaneci Pyros kartı da böylece görücüye çıktı. Oyun içerisinde üç kere oynayabildiğiniz bu kart, ilginç özellikleriyle dikkat çekti.

Bir başka özellik de Adapt ismiyle gösterildi. Battlecry özelliğinde, Adapt olan kartlar oynandığında belirlenmiş 10 özellik arasından karşınıza rastgele çıkacak üç tanesinden birinin seçilebileceği ve kartınıza bu özelliğin ekleneceği söylendi. Bununla birlikte yeni Quest kartları da tanıtıldı. Bu kartlar secret'lar gibi karakteriniz üstüne eklenecek ve yapmanız gereken görev tamamlandığında elinize Hearthstone tarihinin en güçlü kartlarından bir tanesi olan Amara'yı ekleyecek. O tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyerek, ek pakete dair detaylı bilgileri görebilirsiniz:

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