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Hearthstone'un Boyutunu Düşüren Güncelleme Geldi!

Hearthstone Android Güncellemesi

Bir oyun mekaniği ve grafikleri açısından ne kadar karmaşık olursa ve dosya boyutu ne kadar büyük olursa, oyuncu kitlesi açısından geniş kabul görür. Bu nedenle, telefonunuzdaki FPS veya RPG oyunlarının basit bir bulmaca oyunundan daha fazla alan kapladığını farketmişsinizdir. Hearthstone'da yüksek boyutu ile dikkat çeken oyunlardan biriydi ve Android sürümüne gelen son güncellemede yapılan optimizasyon sayesinde boyutu epey düştü.

Hearthstone'un boyutunun çok büyük olması, oyuncular arasında büyük tartışmalara neden oluyordu. Yaşanan bu gelişme öyle isabetli oldu ki, Blizzard yine eleştiri noktalarını tıkadı. Oyunu Android'de en son sürüme güncelledikten sonra telefonunuzda daha fazla depolama alanı kaldığını fark ederseniz şaşırmayın. Bunun nedeni, uygulamanın boyutunun Blizzard tarafından azaltılmasıydı.

Değişiklik günlüğünde Blizzard, "Android sürümünde bazı optimizasyonlar yaptık! Bu, Hearthstone'un nasıl indirildiğini değiştirecek ve gelecekte daha küçük bir kurulum boyutuna ve daha basit güncellemelere yardımcı olacaktır" denildi. Burada bir hatırlatma yapalım, bu güncelleme sadece Android sürümüne geldi, dolayısıyla iOS kullanıcıları için üzgün surat bırakmak zorundayım. 

Ayrıca, depolama alanınızdaki azalmayı değerlendirmek için oyunu güncelledikten sonra uygulama verilerini silebilirsiniz. Bunu yapmak için Ayarlar > Uygulamalar > Hearthstone > Verileri Temizle yolunu takip edebilirsiniz. 

İndir5.69 MB
Hearthstone
Hearthstone Blizzard'ın Dijital Kart Oyunu

İndir5.95 MB
Hearthstone
Hearthstone Mac için Dijital Kart Oyunu

İndir
Hearthstone Android
Hearthstone Android Android için Kart Oyunu

İndir480 MB
Hearthstone iOS
Hearthstone iOS iPhone ve iPad için Kart Oyunu

Hearthstone'da Başarılı Olmanın 5 Yolu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 26.01.2017

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