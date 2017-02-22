Hearts of Iron IV'ün Satış Miktarı Belli Oldu

Paradox Interactive firması tarafından geliştirilen ve 2. Dünya Savaşı'nı konu alan Hearts of Iron IV'ün çıkış yaptığı günden yani 6 Haziran 2016'dan bu yana ne kadar satıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamalara göre klasik strateji oyunu türündeki Hearts of Iron IV, çıkışından bu yana 500.000 adet satmış. Bu da strateji türündeki bir oyun için oldukça iyi bir miktar olarak sayılabilir. Paradox Interactive CEO'su Frank Wester bu istatistiğin yanı sıra şu açıklamalarda bulundu: "Bu neslin birincil oyun platformu PC olarak kalmaya devam ediyor. Geliştiriciler kalite, çeşitlilik gibi detaylara dikkat ederek ve önceki tecrübelerinden önemli ders alarak hareket ederlerse büyük kitlelere hitap edecek oyunlar hazırlayabilirler."

Frank Wester, "Bu başarımızın bir sonucu olarak oyun üzerinde birtakım geliştirmeler yapmak için gereken zamanı kazanmış bulunuyoruz. Ayrıca bizi takip eden ve Hearts of Iron IV'ü oynayan oyuncu kitlesinin beklentileri de oldukça yüksek. Biz de bu beklentileri karşılayabilmek için çalışıyoruz" dedi.

Hearts of Iron IV'e ve ek paketlerine Paradox Store veya Steam üzerinden ulaşabilirsiniz.

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