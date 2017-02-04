?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunHeartstone'dan 300.000 Dolarlık Takım Turnuvası

Heartstone'dan 300.000 Dolarlık Takım Turnuvası

hearthstone global games

Blizzard, daha önce duyurduğu Hearthstone Global Games organizasyonu hakkında çok daha fazla detay paylaştı. Diğer turnuvaların aksine, bireysel oyuncular yerine takımları karşılaştıracak olan bu turnuvanın, 300.000 dolarlık bir ödül dağıtacağı da açıklandı. 

Magic: The Gathering'in dijital versiyonu olan Hearthstone, oynaması ücretsiz bir kart oyunu. Oyunda her oyuncu, farklı ırklara mensup kahramanlar arasından bir tanesini seçiyor ve o karakterin ırkına ait kartlardan deste oluşturarak, oyuna başlıyor. Her kartın kendine ait özellikleri kullanılarak, rakibinizin canını sıfıra getirmeye ve maçı kazanmaya çalıştığınız bu oyun, 1'e 1 oynanıyor. 

Hearthstone Global Games'in diğer turnuvalara göre farklı bir sistem izleyeceği de söylendi. Bu sistemde, bir önceki sezonda alınan puanlara bakılarak, bir sıralama oluşturulacağı ve en iyiler listesine girmeyi başaran 48 ülkenin turnuvaya dahil edileceği açıklandı. Alınan puanlara göre belirlenen ülkenin en iyi oyuncusunun milli takım kaptanı olacağı bu sistemde, kaptanın belirleyeceği oyuncuların ülke adına mücadele edeceği de yine Blizzard tarafından açıklananlar arasında kendine yer buldu.

48 takım ile başlayacak olan bu turnuvanın, kademe kademe ilerleyeceği ve yarı finale gelindiğinde, offline platforma taşınacağı da belirtildi. Hearthstone Global Games ile birlikte Blizzard, başka turnuvalar düzenlemeye de devam edeceğinin altını çizmeyi ihmal etmedi.

İndir
Hearthstone Android
Hearthstone Android Android için Kart Oyunu

İndir480 MB
Hearthstone iOS
Hearthstone iOS iPhone ve iPad için Kart Oyunu

İndir5.69 MB
Hearthstone
Hearthstone Blizzard'ın Dijital Kart Oyunu

Hearthstone'un Boyutunu Düşüren Güncelleme Geldi!

Hearthstone'da Başarılı Olmanın 5 Yolu

Editöre Yaz:
Yazar: - 04.02.2017

Heartstone'dan 300.000 Dolarlık Takım Turnuvası İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Vine Kapatıldı Ancak Eski Videolar Hala İzlenebilir Vine Kapatıldı Ancak Eski Videolar Hala İzlenebilir 2013 yılında Twitter'ın ücretsiz bir uygulaması olarak hizmet vermeye başlayan Vine, gittikçe popüleritesini artırmış ancak hedeflenen sürekliliği…
Instagram Tarihinin En Çok Beğenilen Fotoğrafı Beyonce'tan Geldi Instagram Tarihinin En Çok Beğenilen Fotoğrafı Beyonce'tan GeldiDünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, Instagram uygulamasının hizmete açılmasından bu yana tüm zamanların en çok beğenilen Instagram… İnternet Bankacılığında Yapılan Toplam İşlem Tutarı 1 Trilyon İnternet Bankacılığında Yapılan Toplam İşlem Tutarı 1 Trilyonİnternet bankacılığı, artık sosyal medya kadar yaygın. 2016 sonu itibarıyla internet üzerinden en az bir kez bankacılık işlemi yapan kişi…
İngiliz Bakandan Nato'ya Siber Saldırı Uyarısı GoPro Hero 6 Bu Yıl İçerisinde Çıkacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten