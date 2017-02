Heartstone'dan 300.000 Dolarlık Takım Turnuvası

Blizzard, daha önce duyurduğu Hearthstone Global Games organizasyonu hakkında çok daha fazla detay paylaştı. Diğer turnuvaların aksine, bireysel oyuncular yerine takımları karşılaştıracak olan bu turnuvanın, 300.000 dolarlık bir ödül dağıtacağı da açıklandı.

Magic: The Gathering'in dijital versiyonu olan Hearthstone, oynaması ücretsiz bir kart oyunu. Oyunda her oyuncu, farklı ırklara mensup kahramanlar arasından bir tanesini seçiyor ve o karakterin ırkına ait kartlardan deste oluşturarak, oyuna başlıyor. Her kartın kendine ait özellikleri kullanılarak, rakibinizin canını sıfıra getirmeye ve maçı kazanmaya çalıştığınız bu oyun, 1'e 1 oynanıyor.

Hearthstone Global Games'in diğer turnuvalara göre farklı bir sistem izleyeceği de söylendi. Bu sistemde, bir önceki sezonda alınan puanlara bakılarak, bir sıralama oluşturulacağı ve en iyiler listesine girmeyi başaran 48 ülkenin turnuvaya dahil edileceği açıklandı. Alınan puanlara göre belirlenen ülkenin en iyi oyuncusunun milli takım kaptanı olacağı bu sistemde, kaptanın belirleyeceği oyuncuların ülke adına mücadele edeceği de yine Blizzard tarafından açıklananlar arasında kendine yer buldu.

48 takım ile başlayacak olan bu turnuvanın, kademe kademe ilerleyeceği ve yarı finale gelindiğinde, offline platforma taşınacağı da belirtildi. Hearthstone Global Games ile birlikte Blizzard, başka turnuvalar düzenlemeye de devam edeceğinin altını çizmeyi ihmal etmedi.

