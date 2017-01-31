Hedefin, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin, daha organize bir şekilde sınav sonuçlarını görmesine olanak tanıyan bir eğitim uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Son derece stabil bir uygulama olan Hedefin'e dilerseniz biraz daha yakından bakalım.

Öğrencilerin gencecik yaşlarında berbat bir yıl geçirmesini sağlayan üniversite sınavına hazırlık süreci, çoğu zaman karmaşık bir çalışma düzeninde ilerler. Yılların verdiği alışkanlığa sahip olanları ayrı tutarsak, öğrencilerin büyük çoğunluğu disiplinli çalışmaya genellikle son sene başlar. Bu dönemde yaratıcı teknolojik çözümlerin de yardımıyla, nispeten daha rahat bir hazırlık süreci geçirilebilir. Hedefin işte bu çözümlerden biri ve gerçek anlamda üzerinde çok çalışılmış bir uygulama diyebilirim.

Hedefin uygulamasını yüklediğinizde oldukça sade bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Uygulamanın amacı, hedefinizdeki üniversiteye yerleşmek için ihtiyacınız olan puan ve sıralamaları göstermek. Yaptığınız netleri uygulamaya girdiğinizde, çözdüğünüz denemeden kaç yaptığınızı ve kaç puan aldığınızı görüyor, genel sıralamada rakipleriniz arasında kaçıncı olduğunuzu değerlendirebiliyorsunuz. Kısa yoldan, Hedefin uygulamasının bir motivasyon aracına dönüştüğünü de söyleyebiliriz.

Eğer bu tip bir eğitim uygulaması arıyorsanız Hedefin uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.

NOT: Uygulamanın boyutu cihazınıza göre farklılık göstermektedir.