Hedefin, hayalinizdeki üniversiteyi kazanmanıza yardımcı olacak bir eğitim uygulaması olarak dikkat çekiyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulamada, öğrencilerin hedefi ile arasında ne kadar mesafe olduğunu ya da ne kadar yaklaştığını gösteren bir sıralama ve destek sistemi ile karşılaşacaksınız. Son derece yenilikçi bir uygulama olan Hedefin'e dilerseniz biraz daha yakından bakalım.

Üniversite sınavına hazırlanmak gerçekten zorlu bir süreç. Genç yaşımızda hepimiz bu süreçten geçmek zorundayız ve hayalimizdeki üniversiteye girmek için çok çalışmamız gerekiyor. Öğrencilerin hedefi ile arasındaki mesafeyi gösteren bir sıralama ve destek sistemi olan Hedefin, işte bu zorlu süreci daha verimli geçirmenize olanak tanıyor. Uygulamada, yaptığınız netleri ve sıralamanızı çevrenizle paylaşmanıza, başka öğrencilerin arasında sıralamanızın ne olduğunu görmenize ve çok satılan denemelere ulaşmanızı sağlayan pek çok özellik bulacaksınız. Sürecin sonunda ise doğru tercihler yapabilmek için elinizde çok güzel veriler olmuş olacak.

Eğer güzel bir eğitim uygulaması arıyorsanız Hedefin'i ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.