Hedefler Tutmayınca Apple Zararı Tim Cook’un Maaşından Kesiverdi

Apple CEO’su Tim Cook’a ödenen para, 2016 yılında satış ve karlılık hedeflerinin tutmamasından dolayı kesintiye uğrayacak. Geçen sene hedeflerini tutturan Cook 10.3 milyon dolar kar payı almıştı. Bu rakam bu yıl 8.7 milyon dolara düşecek.

Kardan aldığı pay ne kadar düşerse düşsün Tim Cook’un maaşı bu yıl Apple ile yaptığı anlaşma gereği yıllık 2 milyon dolardan 3 milyon dolara çıkacak. Ancak yine de bu artış geçen sene ile karşılaştırıldığında 1.3 milyon dolarlık kar payı kaybını karşılamıyor elbette.

Apple Tim Cook’un kar payı ve maaşı hakkında yaptığı açıklamada her ne kadar 2016’nın dördüncü çeyreğinde kar marjının biraz da olsun artmış olduğunu işaret etse de durum 2015 yılının rakamlarının çok gerisinde kalmış. Özellikle iPhone satışlarındaki düşüş 2016’da Apple için hiç de hoş bir tablo oluşturmuyor. Doğal olarak satışlardan kar payı alan tüm Apple yönetici kadrosunun maaşları kesintiye uğruyor. Tim Cook’un payı yüksek olduğu için de en büyük darbeyi yine Cook alıyor.

Söylentilere göre Apple kardan pay alan tüm üst düzey yöneticilerden yaklaşık 100 milyon dolar civarında kesinti yapacak. Tim Cook’un yanı sıra kesinti yapılacaklar arasında; Apple Finans Yöneticisi CFO Luca Maestri, perakende satış yöneticisi Angela Ahrendts, iTunes yönetim sorumlusu Eddy Cue, hukuk departmanı sorumlusu Bruce Sewell ve yazılım bölümünün başında bulunan Dan Riccio’da var.

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