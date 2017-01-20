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Heli Hell
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Heli Hell

(Windows-phone)
Heli Hell İndir Hemen İndir

841 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Heli Hell
Heli Hell
Heli Hell
Heli Hell
Heli Hell

Vyllena adasına özgürlük ve demokrasiyi getirin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Heli Hell, Windows Phone platformunda hem görsel çizgileriyle hem de oynanışıyla beni etkileyen tek helikopter savaşı oyunu.

Kuş bakışı kamera açısından oynanmasıyla eski nesil oyuncuların hatırlayacağı Raptor oyununu anımsatıyor Heli Hell. Windows Mobile sürümünü Game Troopers’ın geliştirip ücretsiz olarak indirmeye açtığı savaş oyununda göreviniz Vyllena adasına saklanan Dr. Evil ve birliğini bulup yok ederek adaya özgürlük ve demokrasiyi getirmek. Yol boyunca uçaklar, savaş gemileri, tanklar, sürat gemileri ve daha nice düşman kuvveti karşınıza çıkıyor.

Mini silah, roket, top dahil 16 yükseltilebilir silahla donatılan helikopterleri kullandığımız aksiyon yüklü oyunda kontrolü sağlamak, hedefe kilitlenip ateş etmek çok zor değil ancak ölmek bilmeyen boss’lar karşınıza çıktığında ateş et – kaç taktiğini çok iyi uygulamanız gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Windows Phone
Gereklilik:
Windows Phone 8.1 ve üzeri
Üretici:
Game Troopers
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