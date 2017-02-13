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Hero Keyboard
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Hero Keyboard

Hero Keyboard İndir Hemen İndir

37 MB
Editör Puanı: 3/5
3
Hero Keyboard
Hero Keyboard
Hero Keyboard
Hero Keyboard
Hero Keyboard

Hem küçük hem de büyük telefonda yazma hızını artırıyor.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Hero Keyboard, iPhone ve iPad’in kendi klavyesinden memnun olmayan kullanıcılar için geliştirilen klavye uygulamalarından biri. Ücretsiz indirip diğer üçüncü parti klavye uygulamaları gibi izin vererek kullanmaya başlıyorsunuz.

iOS için En İyi 5 Klavye Uygulaması

iPhone Plus ve iPad’de tek elle yazma güçlüğünü, küçük ekranlı iPhone’larda da harf - sayı geçişinin zorluğunu ortadan kaldıran Hero Keyboard, İngilizce dil desteğiyle geliyor. İngilizcede en çok kullanılan harfleri orta bölmeye toplayan ilginç bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çeken klavyede 3D Touch kullanarak veya basılı tutarak özel işaretleri daha rahat çıkarabiliyor, sayılara daha rahat yazabiliyorsunuz.

Patentli tasarımla gelen iOS klavye uygulamasının Türkçe dil eksiği dışında temalar, emojiler, semboller gibi klavyede bulunması gereken özellikleri aylık abonelik karşılığında kullandırması tek kelimeyle olmamış; beğenmedim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Corey Stone LLC
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