Hero Keyboard
Hem küçük hem de büyük telefonda yazma hızını artırıyor.
Hero Keyboard, iPhone ve iPad’in kendi klavyesinden memnun olmayan kullanıcılar için geliştirilen klavye uygulamalarından biri. Ücretsiz indirip diğer üçüncü parti klavye uygulamaları gibi izin vererek kullanmaya başlıyorsunuz.
iOS için En İyi 5 Klavye Uygulaması
iPhone Plus ve iPad’de tek elle yazma güçlüğünü, küçük ekranlı iPhone’larda da harf - sayı geçişinin zorluğunu ortadan kaldıran Hero Keyboard, İngilizce dil desteğiyle geliyor. İngilizcede en çok kullanılan harfleri orta bölmeye toplayan ilginç bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çeken klavyede 3D Touch kullanarak veya basılı tutarak özel işaretleri daha rahat çıkarabiliyor, sayılara daha rahat yazabiliyorsunuz.
Patentli tasarımla gelen iOS klavye uygulamasının Türkçe dil eksiği dışında temalar, emojiler, semboller gibi klavyede bulunması gereken özellikleri aylık abonelik karşılığında kullandırması tek kelimeyle olmamış; beğenmedim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Corey Stone LLC
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