Heroes Arena, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir MOBA oyunudur.

İlk olarak Warcraft'ın bir modu olarak hayatına başlayan Dota ile ortaya çıkan MOBA türü, bir nesli internet kafelere mahkum etmişti. Ardından League of Legends ile tekrar şahlanan bu tür, Riot Games'e milyar dolarlar kazandırdığı gibi Dota 2'ye kavuşmamızı da sağlamıştı. Bilgisayar üzerinde hala on milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen bu tür, yavaş yavaş mobil platformlarda da yükselişe geçti.

Heroes Arena da sayıları onlarca olan bu mobil MOBA oyunları arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi. Klasik MOBA oynanışını birebir mobil platformlara yansıtmayı başaran oyun, kolay kontrolleri ile de zevki doruk noktasına çıkarıyor. Karakter ve item çeşitliliği ile de oldukça doyurucu olan bu oyun, MOBA türünü sevenler için göz atılabilecek yapımların başında geliyor. Oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri ve oynanış görütülerini ise hemen aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.