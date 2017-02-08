Heroes Attack: Alien Shooter, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Uzay temasında geçen oyunda dünyayı istila etmeye çalışan uzay gemileriyle mücadele ediyorsunuz.

Yerli yapım bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Heroes Attack: Alien Shooter, uzaylıların dünyayı istila etmesi sırasında yine istilacılardan birisinin taraf değiştirip dünyayı korumaya başlamasını konu alıyor. Oldukça yaratıcı bir hikayeye sahip olan oyunda farklı uzay araçları kullanarak diğer uzaylıları öldürmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden güçlü uzay gemilerini kullanabileceğiniz oyunda kullandığınız aracı modifiye edebiliyor ve bir takım düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Farklı silahların da yer aldığı oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Oldukça renkli bir şekilde karşımıza çıkan Heroes Attack: Alien Shooter'ı mutlaka denemelisiniz. Oyunun yerli geliştirici tarafından piyasaya sürülmesi ise benden tam puan almasına neden oldu.

Oyunda basit bir şekilde uzay aracını kontrol ediyor ve ateş ederek diğer uzay araçlarını yok ediyorsunuz. Son derece eğlenceli olan oyunda günlük ve haftalık ödüllerin de sahibi olabiliyorsunuz. Can sıkıntınızı söküp alabilecek olan Heroes Attack: Alien Shooter'ı sakın kaçırmayın.

Heroes Attack: Alien Shooter oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.