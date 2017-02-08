?     Geri Bildirim
Heroes Attack: Alien Shooter
TamindirMobilOyunlarAksiyonHeroes Attack: Alien Shooter - Android Için Yerli Yapım Uzay Oyunu

Heroes Attack: Alien Shooter

Heroes Attack: Alien Shooter İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Heroes Attack: Alien Shooter
Heroes Attack: Alien Shooter
Heroes Attack: Alien Shooter
Heroes Attack: Alien Shooter
Heroes Attack: Alien Shooter

Uzay gemilerini kontrol ediyor ve düşmanları yok etmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 23 dakika önce

Heroes Attack: Alien Shooter, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Uzay temasında geçen oyunda dünyayı istila etmeye çalışan uzay gemileriyle mücadele ediyorsunuz.

Yerli yapım bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Heroes Attack: Alien Shooter, uzaylıların dünyayı istila etmesi sırasında yine istilacılardan birisinin taraf değiştirip dünyayı korumaya başlamasını konu alıyor. Oldukça yaratıcı bir hikayeye sahip olan oyunda farklı uzay araçları kullanarak diğer uzaylıları öldürmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden güçlü uzay gemilerini kullanabileceğiniz oyunda kullandığınız aracı modifiye edebiliyor ve bir takım düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Farklı silahların da yer aldığı oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Oldukça renkli bir şekilde karşımıza çıkan Heroes Attack: Alien Shooter'ı mutlaka denemelisiniz. Oyunun yerli geliştirici tarafından piyasaya sürülmesi ise benden tam puan almasına neden oldu.

Oyunda basit bir şekilde uzay aracını kontrol ediyor ve ateş ederek diğer uzay araçlarını yok ediyorsunuz. Son derece eğlenceli olan oyunda günlük ve haftalık ödüllerin de sahibi olabiliyorsunuz. Can sıkıntınızı söküp alabilecek olan Heroes Attack: Alien Shooter'ı sakın kaçırmayın.

Heroes Attack: Alien Shooter oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Heroes Attack: Alien Shooter için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Cellfish Games
Heroes Attack: Alien Shooter QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  4. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  5. Talking Tom Gold Run
    Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu