Heroes Evolved, daha önce PC platformunda çok başarılı olmuş ve şimdi de mobil piyasasına giriş yapmış bir online MOBA oyunu olarak ön plana çıkıyor. Oyuncuların çok seveceği türde bir oyun olması nedeniyle, diğer strateji oyunlarından ayrılan Heroes Evolved, taktik ve stratejilerinizi gösterebileceğiniz en iyi oyunlar arasında gösteriliyor. Mobil cihazınızda online MOBA deneyimi tatmak isterseniz, Android akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizde harika bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Heroes Evolved, dünyanın her yerinden oyuncularla gerçek zamanlı karşılaşacabileceğiniz bir oyun. Dengeli bir rekabet oyunu arayanların mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Heroes Evolved, içerisinde 30'dan fazla benzersiz kahraman bulunduruyor ve oyuncular bunlar arasından seçim yapabiliyor. Diğer yandan muhteşem haritalara da sahip olan oyun, 5x5'lik harika bir mücadele yaşanmasına imkan veriyor. Hayatta kalmak ve başarılı olmak için tüm beceri, takım çalışması, kurnazlık ve stratejilerinizi kullanmak için tüm vaktinizi Heroes Evolved'da değerlendirebilirsiniz.

Oyunun çaprıcı grafiklere ve kesintisiz animasyonlara sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Kendi stratejik ve öngörülemeyen avantajlarınızı bir araya getirmenize olanak tanıyan benzersiz bir derinlik ve karmaşıklık sunan Heroes Evolved'da, tank, roque veya melee karakterlerden birini seçerek yeteneklerinizi sergileyin. Ya da şöyle diyelim, çevirimiçi savaş alanında kendinizi kanıtlayın!

Heroes Evolved Özellikleri

PC sürümü kadar derin oynanış

Maçlarda hızlı eşleşme

Düzenli olarak eklenen 30'dan fazla benzersiz kahraman

Beceri ve yeteneklerinizi kolay göstermenizi sağlayan kontroller

Adil oyun için dengelenmiş oyun mekaniği

Eğer online MOBA türünde mobil bir oyun arıyorsanız Heroes Evolved oyununu ücretsiz indirebilirsiniz. Oynaması son derece keyifli olan bu yapımı denemenizi kesinlikle öneririm.