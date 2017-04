Heroes Of Dire, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz çok oyunculu bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda aksiyon dolu savaşlara katılıyor ve galip gelmeye çalışıyorsunuz.

Taktik tabanlı bir rol yapma oyunu olan Heroes Of Dire, birbirinden güçlü kahramanların ve zorlu görevlerin yer aldığı bir oyundur. Harika bir atmosferde gerçekleşen oyunda zorlu mücadelelere girişiyor ve kazanma mücadelesi veriyorsunuz. Binlerce oyuncuya karşı oynadığınız oyunda hazine görevlerinin üstesinden de gelmeye çalışıyorsunuz. Loncalar kurabilir ve kendinize müttefikler de edinebilirsiniz. Karanlığın hüküm sürdüğü oyunda güçlü olmalı ve diğer ordulara kök söktürmelisiniz. Stratejik kararların alınmasını da gerektiren oyunda tam anlamıyla savaşlara doyuyorsunuz. Düşman kalelerini işgal etmeli, arenadan canlı çıkmalı ve destansı hazine görevlerinin de üstesinden gelmelisiniz.

Eşsiz kurgusuyla karşımıza çıkan Heroes Of Dire, gerçek zamanlı oynanan bir rol yapma oyunudur. Gerçek insanlarla mücadele ettiğiniz oyunda çok eğleniyor ve aksiyonun dibine vuruyorsunuz. Gladyatör hayatını yaşamanızı da sağlayan Heroes Of Dire oyununu mutlaka denemelisiniz. Farklı kahramanların yer aldığı oyunda gerçek kahraman olmak için çok fazla çaba göstermelisiniz. Heroes Of Dire'ı sakın kaçırmayın.

Heroes Of Dire oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.