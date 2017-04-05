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Heroes Of Dire
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Heroes Of Dire

(iOS)
Heroes Of Dire İndir Hemen İndir

162 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Heroes Of Dire
Heroes Of Dire
Heroes Of Dire
Heroes Of Dire
Heroes Of Dire

Gerçek oyuncularla mücadele edebiliyor ve gladyatör ruhunu sonuna kadar yaşayabiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Heroes Of Dire, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz çok oyunculu bir rol yapma oyunudur. Birbirinden zorlu mücadelelerin yer aldığı oyunda gerçek oyuncularla karşı karşıya geliyorsunuz.

Aksiyon ve macera dolu bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Heroes Of Dire, birbirinden güçlü kahramanların yer aldığı bir oyundur. Oyunda gerçek oyuncularla birlikte mücadele ediyor ve rakiplerinizi geçmeye çalışıyorsunuz. Arenadan sağ çıkmalı ve rakiplerinize göz dağı vermelisiniz. Zorlu mücadelelerin gerçekleştiği oyunda stratejik kararlar almalı ve dikkatli olmalısınız. Oyunda loncalar kurabilir ve kendinize müttefikler de edinebilirsiniz. Binlerce oyuncuya karşı oynadığınız oyunda düşman kalelerini işgal etmeli, destansı hazine görevlerini tamamlamalı ve savaş arenasından galip çıkmalısınız. Beğenerek oynayabileceğiniz Heroes Of Dire oyununda savaşlara doyuyorsunuz.

Eşsiz bir atmoferde geçen oyunda gerçek zamanlı savaşlara dahil olabiliyorsunuz. Farklı kahramanların yer aldığı oyunda kendinizi sürekli geliştirmeli ve güçlenmelisiniz. Eğer savaş oyunlarını seviyorsanız Heroes Of Dire'ı mutlaka denemeniz gerekiyor. Heroes Of Dire oyununu sakın kaçırmayın.

Heroes Of Dire oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
Spellbook Studio
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