Heroes of the Storm 2.0 ile Bütün Oyun Tamamen Değişti

Blizzard, yayınladığı yeni bir video ile MOBA türündeki yapımı Heroes of the Storm'un tamamen değiştiğini ve Heroes of the Storm 2.0 ismini verilen bu değişilikte tüm yapılanları açıkladı.

Dota 2 ve League of Legends'in durdurulamaz yükselişinin ardından Blizzard, biraz geç de olsa MOBA türündeki oyunu Heroes of the Storm ile sahneye çıkmıştı. Blizzard evrenindeki karakterleri kullanmasıyla oldukça ilgi çekici duran oyun, MOBA türüne getirdiği yeniliklerle de konuşulmuştu. Diğerlerinin taklidi bir oyun olmaktansa bambaşka bir iş çıkarmayı başaran Blizzard, büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmayı da başarmıştı.

Heroes of the Storm 2.0 ismi verilen güncelleme ile birlikte ilk değişiklik, oyundaki ilerleme sisteminde oldu. Değişiklikle birlikte oyuncu ilerlemesinin sınırları kaldırıldı ve her karakterin seviye atlamasıyla birlikte bunun seviye puanına da yansıması sağlandı. Overwatch'ta denediği kutu taktiğini buraya da uygulayan şirket, bundan sonra belirli zamanlarda oyunculara verdiği kutuların açılmasıyla kostüm ya da benzeri özelliklerin edinilmesini de sağladı.

Oyuncuların en çok yakındığı konulardan bir tanesi olan seviye atlamaya da el atan Blizzard, özellike 8 ve 10. seviyeler arasında görülen uçuk XP artışlarını düzeltti ve her seviyede benzer XP toplanmasını sağladı.

HoS'ta kullanılan paranın yanı sıra, bunlara Shard ve Gem ismi verilen iki para türü daha getirildi. Yeni eklenen kutulardan çıkan eşyaların satılmasıyla elde edilen Shard'ın dışında, seviye atladıkça Gem ismi verilen paralardan da kazanabileceksiniz. Tüm bunlarla birlikte kozmetik olarak tonlarca değişikliğin yapıldığı güncellemeye dair detaylı bir videoyu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler!

